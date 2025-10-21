बिहार चुनाव से अलग हुई JMM, अब झारखंड सरकार में RJD, कांग्रेस की भागीदारी पर खतरा

बिहार विधानसभा चुनाव के बीच महागठबंधन और झारखण्ड मुक्ति मोर्चा के बीच दरार पड़ गई है. JMM ने खुद को बिहार विधानसभा चुनाव से पूरी तरह अलग कर लिया है. JMM ने इसके लिए राजद और कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है. झारखंड में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ऐलान किया है कि वह बिहार में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगी. पार्टी ने महागठबंधन के सहयोगी दलों राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं.



इन दोनों दलों पर राजनीतिक साजिश का आरोप लगाते हुए पार्टी ने कहा है कि वह आने वाले दिनों में इस गठबंधन पर फिर से विचार करेगी. इससे साफ हो गया है कि महागठबंधन में दरार पड़ चुकी है और इसका आने वाले समय में असर पड़ेगा.

झारखंड के मंत्री बोले- कांग्रेस-RJD के अलायंस का रिव्यू करेंगे

झारखंड मुक्ति मोर्चा के मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि उनकी पार्टी झारखंड में कांग्रेस और RJD के साथ अलायंस का रिव्यू करेगी और इस राजनीतिक धूर्तता का जवाब देगी. उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड की भावनाएं आहत की गई है.

मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा, JMM को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए RJD और कांग्रेस ज़िम्मेदार हैं. JMM इसका करारा जवाब देगी और RJD और कांग्रेस के साथ अपने अलायंस का रिव्यू करेगी.

बिहार की इन 6 सीटों पर लड़ने की थी झामुमो की तैयारी

उन्होंने कहा कि 7 अक्टूबर को हुई मुलाकात में झारखंड को कुछ सीटें दिए जाने की बात हुई थी. JMM ने ऐलान किया था कि वह बिहार में छह सीटों चकाई, धमदाहा, कटोरिया, मनिहारी, जमुई और पीरपैंती पर चुनाव लड़ेगी... लेकिन पार्टी के नेता 20 अक्टूबर तक इंतजार करते रहे लेकिन सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बना पाए.

झामुमो ने हर मोर्चे पर गठबंधन धर्म का पालन कियाः मंत्री

झारखंड मुक्ति मोर्चा की सीटों पर भी उम्मीदवार उतारे जाने लगे और फ्रेंडली फाइट का नाम दिया जाने लगा. सुदिव्य कुमार ने कहा कि गठबंधन धर्म की मर्यादा का पालन नहीं किया गया. झारखंड की भावनाएं आहत हुई हैं. सुदिव्य कुमार ने पुराने चुनावों का हवाला देते हुए बताया कि किस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने समय-समय पर गठबंधन धर्म का पालन करते हुए महागठबंधन के पक्ष में फैसला लिया.

भाजपा ने झामुमो पर साधा निशाना

इसके बाद बीजेपी ने झारखण्ड मुक्ति मोर्चा पर निशाना साधा है. झारखंड बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि झामुमो ने जिस तरीके से पिछले एक हफ्ते में अपना स्टैंड बदला है उससे लगता है बेशर्मी को भी इनसे ट्रेनिंग लेनी होगी.

प्रतुल ने कहा झामुमो पहले घोषणा कर बंगाल से भागा. अब बिहार से भी भाग गए. पूरा घटनाक्रम 'भाग झामुमो भाग' की याद दिलाता है.

