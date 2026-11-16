'आर्मी ने आतंकवादी समझकर चलाई गोली', किश्तवाड़ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर भारी बवाल

जम्मू-कश्मीर कांग्रेस प्रमुख तारिक हमीद कर्रा ने एक ऐसा बयान दिया कि उसे लेकर विवाद खड़ा हो गया है. उन्होंने दावा किया है कि सेना ने गलती से पहचान करने की वजह से दो स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स (SPOs) की गोली मारकर हत्या कर दी, जबकि वे शिकार से लौट रहे थे. कर्रा ने कहा, "इस हत्या को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं. मैंने किश्तवाड़ के जिला अध्यक्ष से बात की है. मुझे पता चला है कि ये SPOs शिकार करने गए थे." कांग्रेस ने आगे कहा कि जाते वक्त वे दो चौकियों से आसानी से गुजर गए थे. लौटते वक्त, उन्होंने सादे कपड़े पहने हुए थे, इसलिए सेना ने उन्हें आतंकवादी समझ लिया और उन पर गोली चला दी. यह एक पक्ष है."

कर्रा ने आरोप लगाया कि दूसरा पक्ष यह है कि उन्हें आतंकवादियों ने मारा है, यह बीजेपी द्वारा फैलाया जा रहा है. कांग्रेस नेता ने इस मामले की जांच की मांग की है. वहीं, भारतीय जनता पार्टी ने इस पर पलटवार करते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कर्रा के बयानों को गैर-जिम्मेदाराना बताते हुए आलोचना की है और बिना शर्त माफी की मांग की है.

बीजेपी विधायक रणबीर सिंह पठानिया ने कहा, "पूरा देश किश्तवाड़ में दो बहादुर SPOs की दुखद शहादत पर शोक मना रहा है. ऐसे संवेदनशील वक्त में स्टेट कांग्रेस चीफ ने बिना जांच पूरी हुए और तथ्य सामने आए बिना ही, एक बेबुनियाद थ्योरी पेश की है, भ्रम पैदा किया है और हमारे बहादुर जवानों पर सवाल उठाए हैं."

उन्होंने आगे कहा, "इस तरह के गैर-जिम्मेदाराना बयान न सिर्फ एक जन-प्रतिनिधि के लिए अशोभनीय हैं, बल्कि ये हमारे बहादुर जवानों के बलिदान और उनके शोक संतप्त परिवारों की भावनाओं का अपमान भी हैं. हमारे बहादुर जवानों का बलिदान सियासी फायदा उठाने का जरिया नहीं है."

पठानिया ने मांग की है कि कांग्रेस अपनी इन अटकलों भरी टिप्पणियों को वापस ले और पीड़ित परिवारों से बिना शर्त माफी मांगे.

आतंकवाद से पीड़ित एक परिवार के सदस्य ने तारिक हमीद कर्रा के बयानों की आलोचना की है. विकास रैना के पिता एक स्कूल प्रिंसिपल थे और 1997 में आतंकवादियों द्वारा मारे गए थे. उन्होंने कहा कि तारिक हमीद के लोगों द्वारा दिए गए बलिदानों को कम करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं.

विकास रैना ने कहा, "उस वक्त जब आतंकवादियों ने मेरे पिता की हत्या की थी, तब भी इसी तरह की बातें कही गई थीं. कर्रा को माफी मांगनी चाहिए."

क्या है पूरा मामला?

किश्तवाड़ जिले के दूरदराज के दच्छन इलाके में दो SPO बाबी चंद (57) और रशपाल कुमार (45) लापता हो गए थे. गुरुवार सुबह उनके गोलियों से छलनी शव बरामद किए गए. ये दोनों दच्छन के कियार गांव में स्थानीय पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (SOG) में तैनात थे. बुधवार को वे अपने कैंप से धरना-मरवाह स्थित सेना की एक चौकी की ओर जा रहे थे, तभी वे लापता हो गए.

जम्मू-कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले लेखक अमित रैना ने कांग्रेस नेता के बयान की निंदा की है. रैना ने कहा, "कर्रा किसी राष्ट्रीय राजनीतिक दल के सदस्य की तरह नहीं, बल्कि ISI के प्रवक्ता की तरह बर्ताव कर रहे हैं. उन्होंने किश्तवाड़ में दो SPO की शहादत का अपमान किया है. उन्होंने भारतीय सेना को बदनाम करने की कोशिश की है. उन्हें पीड़ित परिवारों, सेना और पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए."

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