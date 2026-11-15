'अखिलेश यादव को दिखाना चाहिए बड़ा दिल', कांग्रेस की 181 सीटों की मांग पर बोले अजय राय

कांग्रेस नेता अजय राय ने समाजवादी पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन 'इंडिया' ब्लॉक की एकजुटता, 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव के लिए सीट-बंटवारे, अल्पसंख्यकों और दलितों के खिलाफ कथित अत्याचारों और मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के मुद्दों पर बात की. 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से 181 सीटों की मांग किए जाने पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा, "यह निश्चित रूप से कांग्रेस की पूरी तैयारी है. कांग्रेस अपनी ताकत के दम पर आगे बढ़ रही है. मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए और जिन सीटों की मांग की गई है, उन पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से चुनाव लड़ने का मौका मिलना चाहिए. जब कांग्रेस मजबूत रहेगी, तभी वे भी मजबूत रहेंगे. राज्य में एक साथ मिलकर काम करके, वे भारतीय जनता पार्टी को राज्य और देश से पूरी तरह उखाड़ फेंकेंगे."

ओवैसी और चंद्रशेखर पर साधा निशाना

अल्पसंख्यकों और दलितों पर कथित अत्याचार के मुद्दे पर अजय राय ने AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पर निशाना साधा.

उन्होंने कहा, "मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि पूरे राज्य में कई अल्पसंख्यकों और दलितों पर अत्याचार हुए, लेकिन न तो वहां ओवैसी कहीं दिखे और न ही चंद्रशेखर. जुल्म और अन्याय के समय कांग्रेस और कांग्रेस के लोग हर जगह डटे रहे. कांग्रेस का एक-एक कार्यकर्ता मजबूती से खड़ा रहा."

अजय राय ने आगे कहा, "मैं अच्छी तरह समझता हूं कि यह सिर्फ एक मौकापरस्त गठबंधन है और इसे इसलिए बनाया गया है ताकि चुनावों में भाजपा को फायदा पहुंचाया जा सके."

मतदाता सूची को लेकर क्या बोले अजय राय?

मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के मुद्दे पर भी कांग्रेस नेता ने चिंता जताई. उन्होंने कहा कि विपक्षी दल इस मुद्दे को गंभीरता से उठा रहे हैं और मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए कांग्रेस हर स्तर पर लड़ाई लड़ेगी.

वहीं, छठ पूजा को लेकर पूछे गए सवाल पर अजय राय ने कहा, "मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि आज जैसे हम छठी मैया की पूजा कर रहे हैं, यह हमारी आस्था है. चाहे कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई हो, हर व्यक्ति अपने धार्मिक कर्तव्यों और परंपराओं से जुड़ा रहता है और हर धर्म के लोगों को इनसे जुड़े रहना चाहिए. इसके अलावा, मेरा मानना है कि हर व्यक्ति अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है."

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