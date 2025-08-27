लोग चीख रहे थे, मैंने पत्थर गिरते देखे... वैष्णो देवी मंदिर मार्ग पर हुआ क्या था? घायल किरण की आपबीती

जम्मू-कश्मीर इन दिनों दर्द में है. एक तरफ बारिश, बाढ़, बादल फटने की घटनाओं ने तबाही मचाई है तो दूसरी तरफ लैंडस्लाइड से हाल बुरा है. कटरा स्थित माता वैष्णो देवी रूट पर मंगलवार को अचानक हुए लैंडस्लाइट में अब तक 9 लोगों की जान (Vaishno Devi Landslide) जा चुकी है. यात्रा रूट पर अर्धकुवांरी के पास चट्टान, पेड़ और पत्थर ढलानों से नीचे गिरने से ये हादसा हुआ है.ये श्रद्धालु अचानक भूस्खलन की चपेट में आ गए. आखिर हुआ क्या, तश्मदीदों की जुबानी.

वैष्णो देवी लैंडस्लाइड में अब तक 9 की मौत

जम्मू-कश्मीर में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से हालात बहुत ही खराब हैं. कटरा स्थित माता वैष्णो देवी रूट पर बड़ा हादसा हो गया है. मंगलवार को अचानक हुए लैंडस्लाइट में अब तक 9 लोगों की जान जा चुकी है. यात्रा रूट पर अर्धकुवांरी के पास चट्टान, पेड़ और पत्थर ढलानों से नीचे गिरने की वजह से यह हादसा हुआ है. मरने वालों में ज्यादातर तीर्थयात्री शामिल हैं.

वैष्णो देवी यात्रा के बीच हुआ क्या?

बता दें कि मंदिर जाने वाले रास्ते पर ये हादसा मंगलवार दोपहर 3 बजे हुआ. लैंडस्लाइड की चपेट में आने वालों में पंजाब के मोहाली की रहने वाली किरण भी शामिल थीं. उन्होंने उस दर्दनाक हादसे का भयावह मंजर बयां किया है.

किरण ने कटरा के एक अस्पताल में न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया, 'मैं दर्शन करने के बाद पहाड़ी से नीचे आ रही थी, तभी लोग चिल्लाने लगे. मैंने पत्थर गिरते देखे. मैं सुरक्षित जगह पर पहुंची, लेकिन घायल हो गई.'

वहीं घटना में बाल-बाल बची एक लड़की ने कहा, 'हमारा पांच लोगों का एक ग्रुप था, जिनमें से तीन लोग घायल हैं.' बता दें कि लड़की घटना के बाद से सदमे में है.

कटरा अस्पताल और आधार शिविर पहुंच रहे लोग

लोग अपनों की खबर लेने के लिए कटरा अस्पताल और वैष्णो देवी आधार शिविर में पहुंचे. बता दें कि कुछ घायलों को जम्मू से करीब 15 किलोमीटर दूर कटरा के नारायण अस्पताल में रेफर कर दिया गया है. सेना और NDRF कटरा और उसके आसपास बचाव और राहत कार्यों में जुटी हुई है.

मलबे में दबे लोगों का रेस्क्यू जारी

अर्धकुंवारी स्थित इंद्रप्रस्थ भोजनालय के पास मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए बचाव दल जुटे हुए हैं. अब भी कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है. बता दें कि भूस्खलन कटरा शहर से पहाड़ी पर स्थित मंदिर तक 12 किलोमीटर के घुमावदार रास्ते के लगभग बीच में हुआ है. लैंडस्लाइड के बाद यात्रा स्थगित कर दी गई है.

दर्द में जम्मू-कश्मीर, पहले बादल फटा, अब लैंडडस्लाइड

जम्मू-कश्मीर हादसों से उभर नहीं पा रहा है. कुछ दिनों पहले किश्तवाड़ जिले के चिसोती में बादल फटने से भारी तबाही हुई थी. चिसोती में 14 अगस्त को बादल फटने से आई अचानक बाढ़ में 65 लोग मारे गए थे, जिनमें ज़्यादातर तीर्थयात्री थे जबकि 100 से ज़्यादा घायल हुए थे. कई लोग अब भी लापता हैं. अब माता वैष्णो देवी यात्रा में बड़ा हादसा हो गया है.

इनपुट- भाषा के साथ

