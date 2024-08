पिता और चाचा की आतंकी हमले में हो गई थी मौत, जानें कौन हैं शगुन परिहार जिन्हें किश्तवाड़ से बीजेपी ने दिया टिकट

जम्मू-कश्मीर में सितंबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में बीजेपी ने 15 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर दी है. बीजेपी ने पहले चरण में की सीटों के लिए ही 15 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है. इस सूची में इकलौती महिला उम्मीदवार शगुन परिहार हैं. बीजेपी ने शगुन परिहार को किश्तवाड़ से विधानसभा चुनाव का टिकट दिया है. बता दें शगुन परिहार बीजेपी के दिग्गज नेता रहे अनिल परिहार की भतीजी हैं, जिनकी हिजबुल मुजाहिद्दीन द्वारा किए गए आतंकी हमले में मौत हो गई थी. इसी हमले में शगुन के पिता की भी मौत हो गई थी.

बीजेपी की ओर से टिकट मिलने के बाद शगुन परिहार बेहद खुश हैं और साथ ही वह इस मौके पर इमोशनल भी होती हुई नजर आईं. उन्होंने कहा, "मैं बहुत कृतज्ञ महसूस कर रही हूं कि मेरी पार्टी और संगठन ने मुझे यह मौका दिया. मैं नरेंद्र मोदी जी और जेपी नड्डा जी की आभारी हूं कि उन्होंने मुझे यह मौका दिया... मुझे विश्वास है कि मैं इस कसौटी पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगी."

#WATCH | J&K | On being named as BJP candidate from Kishtwar Assembly constituency, Shagun Parihar says," I feel very grateful that my party has given me this opportunity today...I am confident that the people of Kishtwar will accept this daughter of Kishtwar with an open heart.… pic.twitter.com/B9RlvJABJH