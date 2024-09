बच्चों के हाथों में अब पत्थर की जगह कलम, किताबें और लैपटॉप... कश्मीर में बोले PM मोदी

जम्मू-कश्मीर में दूसरे फेज के चुनाव से पहले पीएम नरेंद्र मोदी आज श्रीनगर में चुनावी जनसभा को संबोधित (PM Modi Srinagar Rally) कर रहे हैं. इस दौरान पीएम ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में लोगों ने नया इतिहास रचा है. पिछली बार की वोटिंग के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए. श्रीनगर में पीएम मोदी ने कश्मीरी में अपने भाषण की शुरुआत की. उन्होंने कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर हमला करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीरी की बर्बादी के लिए तीन खानदान जिम्मेदार हैं. ये तीन खानदान बौखलाए हुए हैं. तीनों खानदानों को लगता है कि जैसे-तैसे कुर्सी पर कब्जा जमाकर लूट लिया जाए.

पीएम मोदी कहा, 'कश्मीर के भाई बहन खुशामदीद पीएम कह रहे हैं. मैं भी तहेदिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं' जम्मू कश्मीर में इस वक्त जम्हूरियत का त्योहार चल रहा है. कल यहां 7 जिलों में पहले दौर की वोटिंग शुरू हुई और पहली बार दहशतगर्दी के साए के बिना यह वोटिंग हुई है. हम सभी के लिए बहुत खुशी औऱ गर्व की बात है. इतनी बड़ी तादाद में लोग वोटिंग के लिए अपने घरों से बाहर निकले. युवा, महिलाएं, बुजुर्ग सभी ने खुले मन से वोटिंग की.

#WATCH | Srinagar: Prime Minister Narendra Modi says "You have come in such large numbers today. This enthusiasm of the youth, the message of peace in the eyes of the elders and such a large number of mothers and sisters, this is the new Kashmir. The aim of all of us is the… pic.twitter.com/bcD4ksH8xw