जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी, 2 आतंकी ढेर, श्रीनगर में भी चल रही मुठभेड़

जम्मू-कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षाबलों की मुठभेड़ (Srinagar Encounter) लगातार चल रही है. घाटी में आज कई जगह पर सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है. अनंतनाग जिले के हलकन गली में मुठभेड़ के दौरान सुरक्षाबलों ने दो आतंकियों को ढेर कर दिया है. आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू करने के बाद यह मुठभेड़ हुई. इससे पहले श्रीनगर के खानयार में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई.

एक या दो आतंकवादी किसी मकान में छिपे होने की आशंका के बाद सुरक्षाबलों ने खुफिया इनपुट के आधार पर सर्च ऑपरेशन (Search Operation) शुरू किया था. जैसे ही सुरक्षाबल संदिग्ध इलाके की तरफ पहुंचे वहां छिपे आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी.जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में सुरक्षाबलों ने भी गोलियां चलानी शुरू कर दीं. बता दें कि शुक्रवार को आतंकियों ने बांदीपोरा में जवानों के शिविर पर हमला किया था.

