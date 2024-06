जम्मू-कश्मीर में श्रद्धालुओं की बस पर आतंकी हमला, PM मोदी ने हरसंभव मदद का दिया आश्वासन

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में तीर्थयात्रियों की बस पर हुए आतंकवादी हमले के बाद हालात का जायजा लिया. उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने उन्हें स्थिति पर लगातार नजर रखने और प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में रविवार शाम आतंकवादियों ने उत्तर प्रदेश के तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक बस पर गोलीबारी की, जिससे बस खाई में गिर गई. इस हमले में नौ लोगों की मौत हो गई और 33 अन्य घायल हुए हैं.

PM Shri Narendra Modi Ji took stock of the situation and has asked me to constantly monitor the situation. All those behind this heinous act will be punished soon. Hon'ble PM has also directed that all the injured are provided the best possible medical care & assistance.