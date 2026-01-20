जामिया में प्रोफेसर ने हिंदू कर्मी के साथ क्या सुलूक किया? पीड़ित रामफूल मीणा ने NDTV को बताई पूरी कहानी

दिल्ली स्थित प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया के एक प्रोफेसर पर बेहद गंभीर आरोप लगे हैं. विवि के एक हिंदू कर्मी राम फूल मीणा ने पुलिस को शिकायत देते हुए बताया कि सिविल इंजीनियरिंग विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. रियाजुद्दीन ने उनके साथ ऑफिस में मारपीट की. जातिसूचक गालियां दी, धमकी दी कि देखता हूं तुम यहां कैसे काम करते हो. पीड़ित कर्मी की शिकायत पर पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है. राम फूल मीणा यहां पॉलिटेक्निक विभाग में अपर डिवीजन क्लर्क के पद पर तैनात हैं, हालांकि प्रोफेसर की शिकायत किए जाने के बाद अब इनका ट्रांसफर कर दिया है. इस विवाद के बाद राम फूल मीणा ने एनडीटीवी से खास बातचीत में बताया कि उनके साथ क्या कुछ हुआ?

पीड़ित राम फूल मीणा ने NDTV को बताई आपबीती

NDTV से बातचीत में राम फूल मीणा ने बताया कि 13 जनवरी को प्रोफेसर डॉ. रियाजुद्दीन उनके दफ्तर में आए, उस समय ऑफिस में और भी कई लोग थे और आते ही मुझपर बरस पड़े. उन्होंने जातिसूचक आपत्तिजनक शब्द कहे, गालियां दी. जब मैंने इसका विरोध किया, तो प्रोफेसर ने धमकी दी कि देखता हूं तुम यहां कैसे काम करते हो.

रजिस्ट्रार से शिकायत करने पर ऑफिस में आकर पीटा

राम फूल मीणा ने आगे बताया कि उन्होंने इस मामले की शिकायत रजिस्ट्रार से की. उन्होंने बताया कि मामले की जांच कर कार्रवाई होगी. लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई. वहीं शिकायत किए जाने के बाद 16 जनवरी को डॉ. रियाजुद्दीन ने फिर से ऑफिस में आकर मुझकर हमला कर दिया. ​मीणा ने कहा कि प्रोफेसर ने चेहरे पर कई मुक्के मारे, जिससे उनके होंठ फट गए और आंख के नीचे सूजन आ गई.

पीड़ित ने कहा- हिंदू होने के कारण मुझे टारगेट किया गया

राम फूल मीणा ने आगे बताया कि इस दौरान प्रोफेसर ने हिंदू-मुस्लिम को लेकर कई तरह की बातें की. राम फूल ने यह भी कहा कि हिंदू होने के कारण मुझे टारगेट किया गया. शिकायत के मुताबिक, आरोपी प्रोफेसर ने पीड़ित को जातिसूचक गालियां देते हुए कहा तुम्हारी औकात कैसे हुई कि तुम मेरे खिलाफ शिकायत करो? तुम आदिवासी जंगली हो, मुसलमानों के इदारे (संस्थान) में रहकर मेरे खिलाफ शिकायत करने की जुर्रत कैसे की?

क्लासरूम में छात्र को लात मारते प्रोफेसर का वीडियो वायरल

आरोपी प्रोफेसर का एक वीडियो भी वायरल है, जिसमें वो क्लासरूम में एक छात्र को लात मारते हुए दिखाई दे रहा है. इस वीडियो को लेकर भी कई लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर ये छात्रों को पढ़ाने का कौन सा तरीका है? रामफूल मीणा की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हो गई है. पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है. दूसरी ओर अभी तक आरोपी प्रोफेसर की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.



