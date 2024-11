Assembly Election Result: बीजेपी मुख्यालय में दावत की तैयारी, मुंह मीठा करवाने के लिए बन रही गरमागरम जलेबियां

महाराष्ट्र, झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा की 46 सीटों और लोकसभा की 2 सीटों पर हुए उपचुनाव का रिजल्ट (Assembly Election Result) आज आने वाला है. वोटों की गिनती शुरू होने के साथ ही रुझान आना शुरू हो गए हैं. धीरे-धीरे नतीजे साफ होने लगेंगे. बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए और और कांग्रेस की अगुवाई वाले महागठबंधन के बीच मुख्य मुकाबला है. झारखंड में जेएमएम से बीजेपी की टक्कर है तो वहीं महाराष्ट्र में महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच मुकाबला है. बीजेपी इन सभी चुनाव में जीत का भरोसा जता रही है. जीत से आश्वस्त बीजेपी ने जश्न की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं. बीजेपी हेडक्वार्टर में जलेबियां (Jalebi Celebration) बननी शुरू हो गई हैं.

बीजेपी ने अभी से जश्न की तैयारी शुरू कर दी है. शुभ काम की शुरुआत मिटाई से होनी चाहिए, ऐसा माना जाता है. तो वोटों की गिनती से पहले ही बीजेपी मुख्यालय में जलेबियां बनाई जा रही है, ताकि सभी का मुंह मीठा कराया जा सके. बीजेपी अपने शानदार प्रदर्शन का जश्न कार्यकर्ताओं और समर्थकों को मिठाई खिलाकर करना चाहती है. यही वजह है कि मिठाई की पूरी तैयारी है.

#WATCH | Jalebis being prepared at BJP headquarters in Delhi, on votes counting day for Maharashtra and Jharkhand elections pic.twitter.com/MnZubGrLO9