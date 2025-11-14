UAE से भगोड़े जगदीश पुनेठा को भारत लाया,  इंटरपोल नोटिस के बाद हुई बड़ी कार्रवाई

CBI ने विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय के साथ मिलकर एक बड़ी सफलता हासिल की है. लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी जगदीश पुनेठा को 13 नवंबर 2025 को UAE से वापस भारत लाया गया है. जगदीश पुनेठा के खिलाफ उत्तराखंड पुलिस की ओर से 2021 में पिथौरागढ़ थाने में दर्ज एक FIR है. उस पर ठगी और आपराधिक साज़िश के आरोप हैं. मामले के दर्ज होते ही वह UAE भाग गया था.

CBI ने उत्तराखंड पुलिस के अनुरोध पर 6 मई 2025 को इंटरपोल के जरिए रेड नोटिस जारी कराया था. इसके बाद CBI ने UAE की एजेंसियों के साथ लगातार तालमेल रखा और आरोपी का लोकेशन ट्रेस कराया. आखिरकार UAE अधिकारियों ने उसे पकड़ लिया. उत्तराखंड पुलिस की एक टीम उसे लेने UAE गई और 13 नवंबर को आरोपी को लेकर दिल्ली पहुंची.

इंटरपोल द्वारा जारी रेड नोटिस दुनिया भर की सभी एजेंसियों को भेजा जाता है ताकि अपराधियों को ट्रैक किया जा सके. भारत में इंटरपोल से जुड़े सभी मामलों का समन्वय CBI करती है, जिसे इंटरपोल का नेशनल सेंट्रल ब्यूरो कहा जाता है. पिछले कुछ सालों में इंटरपोल चैनल्स के जरिए 150 से ज़्यादा फरार अपराधियों को वापस भारत लाया गया है, जो CBI की लगातार मजबूत होती अंतरराष्ट्रीय कोऑर्डिनेशन क्षमता को दिखाता है.