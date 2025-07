J&K: उमर अब्दुल्ला समेत कई नेताओं ने नजरबंद किए जाने का किया दावा, सोशल मीडिया पर शेयर की पोस्ट

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आरोप लगाया कि आज शाम दिल्ली से लौटने के तुरंत बाद उन्हें उनके घर में "बंद" कर दिया गया है. मुख्यमंत्री ने अपने घर में "नजरबंदी" को जम्मू-कश्मीर में अनिर्वाचित लोगों का अत्याचार बताया है. उन्होंने एक्स पर अपने घर के बाहर पुलिस की एक बड़ी टुकड़ी और मुख्य द्वार के बाहर खड़ी एक बख्तरबंद गाड़ी की कई तस्वीरें शेयर की हैं.

उमर अब्दुल्ला ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "दिवंगत अरुण जेटली के शब्दों में कहें तो - जम्मू-कश्मीर में लोकतंत्र अनिर्वाचित लोगों का अत्याचार है. इसे आज आप सभी समझ जाएंगे, नई दिल्ली के अनिर्वाचित प्रतिनिधियों ने जम्मू-कश्मीर की जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को बंद कर दिया है."

उपराज्यपाल प्रशासन का नाम लिए बिना, उमर अब्दुल्ला ने एक अन्य पोस्ट में कहा कि "अनिर्वाचित सरकार ने निर्वाचित सरकार को बंद कर दिया है." इससे पहले रविवार को उमर अब्दुल्ला सरकार के कई मंत्रियों, विधायकों और सत्तारूढ़ दल व विपक्ष के शीर्ष नेताओं को कश्मीर शहीद दिवस मनाने से रोकने के लिए नजरबंद या हिरासत में रखा गया था.

रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला सहित वरिष्ठ नेताओं को श्रीनगर के कुछ हिस्सों में नज़रबंद और प्रतिबंध लगाए गए थे. इससे पहले, उमर अब्दुल्ला ने प्रतिबंधों और नजरबंदी की कड़ी निंदा की और 1931 में कश्मीर के शहीदों की तुलना "जलियांवाला बाग" के शहीदों से की.

"13 जुलाई का नरसंहार हमारा जलियांवाला बाग है. जिन लोगों ने अपनी जान कुर्बान की, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कुर्बान की. कश्मीर पर ब्रिटिश हुकूमत का शासन था. यह कितनी शर्म की बात है कि ब्रिटिश शासन के हर रूप के खिलाफ लड़ने वाले सच्चे नायकों को आज सिर्फ इसलिए खलनायक के रूप में पेश किया जा रहा है क्योंकि वे मुसलमान थे. आज हमें उनकी कब्रों पर जाने का मौका भले ही न मिले, लेकिन हम उनके बलिदान को नहीं भूलेंगे," अब्दुल्ला ने X पर एक पोस्ट में कहा.

पीडीपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ़्ती ने X पर एक पोस्ट में कहा, "जिस दिन आप हमारे नायकों को अपना मानेंगे, जैसे कश्मीरियों ने महात्मा गांधी से लेकर भगत सिंह तक, आपके नायकों को अपनाया है, उस दिन, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार कहा था, "दिलों की दूरी" सचमुच खत्म हो जाएगी."

