ISRO हेडक्वार्टर को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी, दो दिन में इस तरह का दूसरा मेल

बेंगलुरु में भारतीय स्पेस एजेंसी (ISRO) हेडक्वार्टर को शुक्रवार को एक और झूठी बम की धमकी मिली. यह दो दिनों में इस तरह की दूसरी घटना है.पुलिस के मुताबिक, शुक्रवार सुबह तमिल भाषा में एक ईमेल मिला जिसमें दावा किया गया था कि ISRO कैंपस के अंदर बम रखा गया है.

बिल्डिंग खाली कराई, तलाशी ल गई

सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए अधिकारियों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, बिल्डिंग खाली कराई और बम निरोधक दस्ते के साथ मिलकर पूरी जगह की तलाशी ली. कोई विस्फोटक नहीं मिला और धमकी को झूठा करार दिया गया.

कल भी मिली थी बम की धमकी

यह घटना गुरुवार को ISRO को मिली ऐसी ही एक बम की धमकी वाले ईमेल के एक दिन बाद हुई है, जो बाद में झूठी साबित हुई थी. जांच के दौरान पुलिस ने ईमेल भेजने वाले का पता उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में लगाया और मानसिक रूप से बीमार एक व्यक्ति को हिरासत में लिया.

पुलिस ने शुक्रवार के ईमेल के स्रोत का पता लगाने और इसके लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान करने के लिए जांच शुरू कर दी है.