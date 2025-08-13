विज्ञापन
DRDO के गेस्ट हाउस का मैनेजर करता था पाकिस्तान के लिए जासूसी, कुछ यूं चढ़ा हत्थे

जांच में पता चला कि महेंद्र प्रसाद सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के संपर्क में था. और वह उसे लगातार यहां से जुड़ी कई अहम जानकारियां साझा कर रहा था. 

DRDO के गेस्ट हाउस का मैनेजर करता था पाकिस्तान के लिए जासूसी, कुछ यूं चढ़ा हत्थे
DRDO के गेस्ट हाउस से गिरफ्तार हुआ आरोपी
  • जैसलमेर में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी करने के आरोप में महेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किया गया है.
  • महेंद्र प्रसाद डीआरडीओ गेस्ट हाउस में मैनेजर के रूप में काम करता था और संवेदनशील रक्षा जानकारी लीक कर रहा था.
  • जांच में पता चला कि महेंद्र सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी जासूसों से सीधे संपर्क में था.
नई दिल्ली:

राजस्थान के जैसलमेर से सीआईडी ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपी जासूस की पहचान महेंद्र प्रसाद के रूप में की गई है. महेंद्र प्रसाद, चंदन फील्ड फायरिंग रेंज स्थित डीआरडीओ गेस्ट हाउस में बतौर मैनेजर काम कर रहा था. बताया जा रहा है कि अभी तक की जांच में पता चला है कि आरोपी महेंद्र पाकिस्तान के एक जासूस के सीधे संपर्क में था. महेंद्र ने बीते कुछ समय से देश की रक्षा गतिविधियों से जुड़ी संवेदनशील जानकारी लीक कर रहा था. 

सीआईडी (सुरक्षा) आईजी डॉ. विष्णुकांत ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनजर, राजस्थान सीआईडी इंटेलिजेंस राष्ट्र-विरोधी और गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रख रही है. इस निगरानी के दौरान, डीआरडीओ गेस्ट हाउस में संविदा कर्मचारी महेंद्र प्रसाद के बारे में जानकारी सामने आई. उस पर जासूसी में शामिल होने का संदेह था. जांच में पता चला कि महेंद्र प्रसाद सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के संपर्क में था. और वह उसे लगातार यहां से जुड़ी कई अहम जानकारियां साझा कर रहा था. 

वह कथित तौर पर अपने आकाओं को डीआरडीओ के वैज्ञानिकों और भारतीय सेना के अधिकारियों की गतिविधियों की जानकारी दे रहा था. जो मिसाइल और हथियार परीक्षणों के लिए चंदन फील्ड फायरिंग रेंज आते हैं. जैसलमेर स्थित यह सुविधा सामरिक रक्षा उपकरणों के परीक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है.

हिरासत में लिए जाने के बाद, प्रसाद से सुरक्षा एजेंसियों ने संयुक्त पूछताछ की और उनके मोबाइल फोन की गहन तकनीकी जांच की गई. जांच में पुष्टि हुई कि उन्होंने डीआरडीओ के अभियानों और भारतीय सेना की गतिविधियों से संबंधित संवेदनशील जानकारी अपने पाकिस्तानी हैंडलर के साथ साझा की थी.

सबूतों के आधार पर, सीआईडी इंटेलिजेंस ने महेंद्र प्रसाद को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया. अधिकारी अब इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रहे हैं. पुलिस इस बात का भी पता लगाने में जुटी है क्या महेंद्र प्रसाद के अलावा भी कोई है जो हमारी अहम जानकारियों को पाकिस्तान से साझा कर रहा है. 
 

Spy Arrested In Jaisalmer, Pakistani Spy Arrested
