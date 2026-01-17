सहयोगियों के लिए 'खतरे की घंटी', क्या BJP अब अपने सहयोगियों के 'वोट बैंक' को पूरी तरह आत्मसात कर रही?

महाराष्ट्र के हालिया नगर निगम चुनाव नतीजों ने एक बड़ा राजनीतिक संकेत दे दिया है. बीजेपी का संगठन और नेतृत्व अब न सिर्फ अपने बूते जीत रही है, बल्कि वह अपने सहयोगियों के पारंपरिक वोट-बेस में भी गहरी पैठ बना रही है. बीजेपी-महायुति को 29 में से 21 नगर निगमों पर कब्जा मिलना न सिर्फ एक बड़ी चुनावी जीत है बल्कि यह बेहद स्पष्ट संदेश भी देता है कि फडणवीस के नेतृत्व में बीजेपी अब राज्य की राजनीति का सबसे निर्णायक केंद्र बन चुकी है.

फडणवीस का ‘नगर निगम मॉडल': 29 में से 21 पर कब्जा

महाराष्ट्र भर में हुए नगर निगम चुनावों में बीजेपी ने 29 में से 21 नगर निगम जीत लिए, जिनमें मुंबई, नवी मुंबई, पुणे, पिंपरी-चिंचवड़, नागपुर, संभाजीनगर, नासिक और सोलापुर जैसे बड़े शहर शामिल हैं.देवेंद्र फडणवीस की रणनीति और चुनावी प्रबंधन को देखते हुए कई राजनीतिक विश्लेषक उन्हें 'नगर निगमों का सुल्तान' कह रहे हैं. बीजेपी न सिर्फ खुद मजबूत हुई है बल्कि उसके सहयोगी दलों- शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी, इस जीत के बावजूद संघर्ष करते दिखे.

शिंदे और अजित पवार फडणवीस की बिसात में उलझे?

शिंदे की स्थिति

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने अपना पारंपरिक गढ़ ठाणे में 75 सीटों के साथ दबदबा बरकरार रखा. लेकिन मुंबई और नवी मुंबई में शिंदे गुट बीजेपी से काफी पीछे रह गया. इससे साफ दिखता है कि मुंबई-पुणे-नवी मुंबई जैसे शहरी मतदाता अब बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व और फडणवीस की नगरीय शासन शैली पर अधिक भरोसा कर रहे हैं.

अजित पवार की चुनौती

पुणे और पिंपरी-चिंचवड़, जो परंपरागत रूप से अजित पवार की ताकत वाले इलाके माने जाते थे, वहां बीजेपी ने एकतरफा जीत दर्ज कर ली. पुणे में 123 सीटें बीजेपी के खाते में गईं तो पिंपरी-चिंचवड़ में भाजपा ने 84 सीटें जीतीं. यह नतीजे साफ संकेत हैं कि एनसीपी का शहरी वोट बैंक बीजेपी की ओर शिफ्ट हो रहा है.

क्या बीजेपी सहयोगियों के 'वोट बैंक' को आत्मसात कर रही है?

ताजा नतीजे यह सवाल और बड़ा करते हैं:

1. शहरी वोटर्स का झुकाव बीजेपी की ओर

मुंबई, पुणे, नासिक, संभाजीनगर और नागपुर जैसे शहरों में बीजेपी की जीत यह दर्शाती है कि क्षेत्रीय दलों की पकड़ ढीली और बीजेपी का आकर्षण बढ़ा है.

2. सहयोगी दलों की कमजोर होती पकड़

शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी अपने पारंपरिक वोट बैंक को बचाने में भी असफल दिखे. उनकी हार ने यह संकेत दिया कि मतदाता क्षेत्रीय नेतृत्व के बजाय केंद्रीय नेतृत्व को प्राथमिकता दे रहा है.

3. गठबंधन में बदल रहा शक्ति संतुलन

जब महायुति की जीत का बड़ा हिस्सा बीजेपी के खाते आता है, तो यह स्वाभाविक है कि गठबंधन में बीजेपी की शक्ति और बढ़ेगी. साथ ही इससे सहयोगियों की राजनीतिक स्वायत्तता भी सीमित होगी.

नंबर गेम बीजेपी के पक्ष में, सहयोगियों के नुकसान में

पुणे निगम: बीजेपी 123 सीटें, विपक्ष लगभग साफ.

नासिक-संभाजीनगर: बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी.

ये नतीजे यह साबित करते हैं कि बीजेपी शहरी महाराष्ट्र में एकमात्र प्रमुख राजनीतिक धुरी बन गई है.

मतदाताओं का संदेश- केवल एक नेतृत्व, एक भरोसा?

शिंदे की हार, पवार की विफलता और फडणवीस-मोदी नेतृत्व में जनता का भरोसा यह संकेत दे रहा है कि महाराष्ट्र का मतदाता अब क्षेत्रीय क्षत्रपों के बजाय एक मजबूत, स्थिर और केंद्रीकृत नेतृत्व चाहता है. और यह नेतृत्व अभी बीजेपी के पास है.

खतरे की घंटी या गठबंधन की नई परिभाषा?

इन चुनाव नतीजों के बाद यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि बीजेपी अब अपने सहयोगियों के वोट बैंक को स्वाभाविक रूप से समेट रही है. महायुति में शक्ति संतुलन तेज़ी से बीजेपी के पक्ष में झुक रहा है. शिंदे और पवार दोनों के लिए यह एक गंभीर चेतावनी है कि अगर वे जनाधार नहीं बचा पाए, तो भविष्य में वे सिर्फ़ बीजेपी के सहायक दल बनकर रह जाएंगे.