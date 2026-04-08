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ईरान-अमेरिका सीजफायर: जंग थमी, लेकिन भारत के लिए छोड़ गई 4 बड़े सबक

US-ईरान के बीच सीजफायर तो हो गया है, लेकिन इस जंग ने भारत को भी कई सबक सिखाए हैं. भारत ने इस युद्ध से देखा कि वैश्विक संघर्षों का असर हम पर कितनी तेजी से पड़ता है. ऐसे में यह सिर्फ एक अंतरराष्ट्रीय खबर नहीं, बल्कि भारत के लिए एक रणनीतिक चेतावनी है.

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ईरान-अमेरिका सीजफायर: जंग थमी, लेकिन भारत के लिए छोड़ गई 4 बड़े सबक
नई दिल्ली:

अमेरिका और ईरान के बीच भले ही फिलहाल सीजफायर हो गया हो, लेकिन इस टकराव ने भारत के लिए कई अहम सवाल खड़े कर दिए हैं. तेल की कीमतों से लेकर समुद्री व्यापार और सुरक्षा तक. इस पूरे घटनाक्रम ने दिखा दिया कि वैश्विक संघर्षों का असर भारत जैसे देशों पर कितनी तेजी से पड़ता है. ऐसे में यह सिर्फ एक अंतरराष्ट्रीय खबर नहीं, बल्कि भारत के लिए एक रणनीतिक चेतावनी है.

ऊर्जा सुरक्षा: खाड़ी पर निर्भरता कम करना जरूरी

इस जंग के दौरान सबसे बड़ा खतरा तेल सप्लाई को लेकर दिखा, खासकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जैसे अहम रूट पर. भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आयात करता है, इसलिए यहां हलचल का सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है. यही वजह है कि अब भारत को अपने ऊर्जा स्रोतों के लिए और ऑप्शन खोजने की जरूरत है. जैसे रूस, अमेरिका, अफ्रीका या रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ तेजी से बढ़ना. साथ ही स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व को और मजबूत करना होगा ताकि संकट के वक्त देश के पास बैकअप मौजूद रहे.

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रक्षा आत्मनिर्भरता: विदेशी हथियारों से आगे सोचने का वक्त

इस संघर्ष ने एक और साफ संदेश दिया. आधुनिक जंग सिर्फ सैनिकों से नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी से लड़ी जाती है. ड्रोन, मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम का रोल बेहद अहम रहा. भारत अभी भी बड़े पैमाने पर विदेशी हथियारों पर निर्भर है, जो संकट के समय जोखिम बन सकता है. इसलिए अब जरूरत है कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन, ड्रोन टेक्नोलॉजी और मजबूत एयर डिफेंस ईकोसिस्टम पर तेजी से काम किया जाए, ताकि किसी भी स्थिति में भारत आत्मनिर्भर बना रहे.

आर्थिक सुरक्षा: ग्लोबल झटकों से बचाव की तैयारी

जैसे ही मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा, उसका असर ग्लोबल मार्केट्स और तेल की कीमतों पर दिखा, जिसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ा. इससे यह साफ हो गया कि भारत को अपनी अर्थव्यवस्था को बाहरी झटकों से बचाने के लिए ज्यादा financial resilience तैयार करनी होगी. इसके साथ ही, वैकल्पिक व्यापार मार्ग जैसे चाबहार पोर्ट या इंटरनेशनल कॉरिडोर को विकसित करना जरूरी है, ताकि किसी एक क्षेत्र पर निर्भरता कम हो सके.

कूटनीति का संतुलन: नैतिकता बनाम राष्ट्रीय हित

भारत हमेशा से 'वसुधैव कुटुंबकम' और नैतिक नेतृत्व की बात करता आया है, लेकिन बदलती वैश्विक राजनीति में सिर्फ नैतिकता के आधार पर फैसले लेना आसान नहीं है. अमेरिका-ईरान जैसे टकराव में भारत को बेहद संतुलित रुख अपनाना पड़ता है. जहां एक तरफ उसके रणनीतिक हित हैं, वहीं दूसरी तरफ उसकी वैश्विक छवि भी दांव पर होती है. ऐसे में भारत को अपनी विदेश नीति में व्यावहारिकता और सिद्धांत के बीच सही संतुलन बनाना होगा.

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चीन-पाकिस्तान फैक्टर: हर मौके की तलाश में पड़ोसी

जब भी वैश्विक स्तर पर अस्थिरता बढ़ती है, चीन और पाकिस्तान जैसे देश अपने-अपने हित साधने की कोशिश करते हैं. ऐसे हालात में भारत को दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है. एक तरफ बाहरी संकट और दूसरी तरफ सीमा पर बढ़ता दबाव. इसलिए भारत को न सिर्फ वैश्विक स्तर पर सतर्क रहना होगा, बल्कि अपने पड़ोस में भी मजबूत रणनीतिक तैयारी बनाए रखनी होगी.

सीजफायर एक मौका भी, चेतावनी भी

ईरान-अमेरिका के बीच सीजफायर भले ही अस्थायी राहत लेकर आया हो, लेकिन इसने भारत को यह समझा दिया है कि आज की दुनिया में कोई भी देश पूरी तरह सुरक्षित नहीं है. ऊर्जा से लेकर रक्षा और कूटनीति तक हर मोर्चे पर तैयारी और संतुलन ही भविष्य की कुंजी है. यह सीजफायर सिर्फ जंग का अंत नहीं, बल्कि भारत के लिए एक ऐसा संकेत है कि आने वाले समय में रणनीति को और मजबूत करना ही सबसे बड़ी जरूरत होगी.

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