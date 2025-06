भारतीय छात्रों के लिए ईरान ने खोला अपना बंद पड़ा एयरस्पेस, भारत में ईरानी राजदूत NDTV से बोले

भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद जावेद हुसैनी ने कहा है कि भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकालने के लिए हमने अपने बंद पड़े एयरस्पेस को खोला है. इसका मकसद भारतीय छात्रों को ईरान से सुरक्षित निकालना था. ईरानी राजदूत ने यह जानकारी एनडीटीवी से की एक खास बातचीत में दी. इस दौरान उन्होंने कहा कि हम भारत के लोगों को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हमें ईरान में रह रहे भारतीयों की चिंता है.

ईरानी राजदूत ने बताया कि हमले के पहले दिन ही भारतीय छात्रों की एक रिहाइशी परिसर को हथियारों से निशाना बनाया गया था. इसमें कुछ छात्र घायल हो गए थे. इसके बाद भारतीय छात्रों को तेहरान में स्थित भारतीय दूतावास की मदद से तेहरान से 140 किमी दूर कोम शहर पहुंचाया गया. उन्होंने बताया कि अर्मेनिया होते हुए भारतीय छात्रों का एक दस्ता भारत पहुंच चुका है.

Iran's Special Gesture for India



Opens Airspace For 3 Flights to India, 1st Batch Of Students To Reach Delhi Tonight@Iran_in_India pic.twitter.com/hMYq2xn7Fe