IPS ट्विंकल जैन: कभी बनना चाहती थीं इंदौर कलेक्टर, योगी ने बनाया लखनऊ ADCP, बेहद रोचक है पूरी कहानी

IPS Twinkle Jain: उत्तर प्रदेश कैडर में गुरुवार को भारतीय पुलिस सेवा के 12 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साल 2022 बैच की आईपीएस ट्विंकल जैन को अपर पुलिस आयुक्त, पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ की जिम्मेदारी सौंपी है. ट्विंकल का सपना कभी इंदौर की जिला कलेक्टर बनने का हुआ करता था.

भारतीय पुलिस सेवा में ट्विंकल जैन का नोएडा सहायक पुलिस आयुक्त पद से लखनऊ ट्रांसफर किया गया है. इससे पहले वे मथुरा में भी सेवाएं दे चुकी हैं. नोएडा व मथुरा में ‘लेडी सिंघम' के नाम से पहचानी जाने वाली ट्विंकल जैन ने अपराधियों के खिलाफ कई ठोस कदम उठाए हैं. आइए जानते हैं ट्विंकल जैन की सफलता और इंदौर की जिला कलेक्टर बनने के ख्वाब की कहानी.

कौन हैं IPS ट्विंकल जैन?

यूपी पुलिस में आईपीएस ट्विंकल जैन मूल रूप से मध्य प्रदेश के धार की रहने वाली हैं. इन्होंने 26 साल की उम्र में यूपीएससी परीक्षा क्लियर की थी. संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा 2021 में ट्विंकल जैन ने AIR 138 हासिल की. यह उनका दूसरा प्रयास था. यूपीएससी में सफलता पाने के बाद मीडिया से बातचीत में ट्विंकल जैन ने कहा था कि प्रशासनिक सेवा में जाने का सपना उन्होंने 6 साल की उम्र में तब देखना शुरू किया, जब वे एक बार जिला कलेक्टर से मिली थीं.

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CA की तैयारी छोड़ UPSC को चुना

29 मार्च 1995 को जन्‍मी ट्विंकल जैन ने कक्षा 1 से 12वीं तक की पढ़ाई धार में की. सेंट जॉर्ज स्कूल, धार से 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से बीकॉम ऑनर्स की डिग्री प्राप्त की. इसी दौरान चार्टर्ड अकाउंटेंट की भी तैयारी इंदौर में रहकर शुरू कर दी. दो स्टेज के पेपर भी क्लियर कर लिए, लेकिन बचपन से ही सिविल सेवा में जाने का सपना था, जिसे पूरा करने के लिए सीए बनना छोड़कर साल 2018 में इंदौर से पढ़ाई के दौरान ही दिल्ली पहुंचकर यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी.

ट्विंकल जैन की मां ने बताई कलेक्टर वाली कहानी?

बेटी के यूपीएससी क्रैक करने पर मां सीमा जैन ने बताया था कि 6 साल की उम्र में एक बार बेटी जिला कलेक्टर से मिली थी. उसके बाद से वह अक्सर पूछा करती थी कि कलेक्टर कौन होते हैं, कैसे बनते हैं और कलेक्टर बनने के लिए कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है. उस समय जब परिवार के लोग ट्विंकल से पूछते थे कि बड़े होकर क्या बनना है, तो वह पूरे आत्मविश्वास से कहती थी कि उसे इंदौर जिला कलेक्टर बनना है.

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सपना अधूरा, लेकिन बनीं आईपीएस अफसर

इसके बाद साल 2021 में ट्विंकल जैन ने यूपीएससी क्रैक की, मगर न तो उन्हें सर्विस कैडर में आईएएस मिला और न ही होम कैडर मध्य प्रदेश. ऐसे में ट्विंकल जैन का इंदौर जिला कलेक्टर बनने का सपना अधूरा रह गया, परंतु वे अब उत्तर प्रदेश कैडर में बतौर आईपीएस शानदार पुलिसिंग का उदाहरण पेश कर रही हैं.

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