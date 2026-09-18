iPhone 18 Pro खरीदने के लिए रात से ही लगी लंबी कतार, दिल्ली के Apple Store पर सबसे पहले फोन पाने की होड़

Apple की नई iPhone 18 Pro सीरीज को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. बिक्री शुरू होने से पहले ही दिल्ली के साकेत स्थित Apple Store के बाहर बड़ी संख्या में ग्राहक जमा हो गए. आज सुबह 8 बजे से बिक्री शुरू होनी है, लेकिन कई लोग रात और सुबह तड़के ही स्टोर पहुंच गए ताकि नए iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को सबसे पहले खरीद सकें. इनमें टेक रिव्यूअर, कंटेंट क्रिएटर और Apple के पुराने ग्राहक भी शामिल हैं. ग्राहकों का कहना है कि वे नए फीचर्स, कैमरा अपग्रेड और बेहतर परफॉर्मेंस को लेकर काफी उत्साहित हैं.

सुबह से ही जुटने लगे ग्राहक

दिल्ली के Select Citywalk Mall स्थित Apple Store के बाहर सुबह-सुबह बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए. iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max की बिक्री शुरू होने से पहले ग्राहकों की लंबी लाइनें लग गईं. Apple के नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन को लेकर युवाओं और टेक्नोलॉजी प्रेमियों में खासा उत्साह देखने को मिला. कई ग्राहक पहले से प्री-बुकिंग कर चुके थे और अब डिवाइस की डिलीवरी का इंतजार कर रहे थे.

मुंबई में भी लगी कतार

वहीं भारत में iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max की आधिकारिक बिक्री शुरू होने से पहले मुंबई स्थित Apple Store के बाहर भारी भीड़ उमड़ पड़ी. नए iPhone को खरीदने के लिए उत्साहित ग्राहक लंबी कतारों में खड़े नजर आए और स्टोर खुलने का इंतजार करते रहे. Apple की नई फ्लैगशिप सीरीज को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा गया, जिसके चलते सुबह से ही बड़ी संख्या में खरीदार स्टोर के बाहर पहुंच गए.

टेक रिव्यूअर्स में भी दिखा उत्साह

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक लाइन में खड़े सूरज चौहान ने बताया कि उनका यूट्यूब चैनल है और वह टेक्नोलॉजी से जुड़े रिव्यू करते हैं. उन्होंने कहा कि पिछले साल उन्होंने iPhone 17 Pro खरीदा था और इस बार iPhone 18 Pro Max खरीदने पहुंचे हैं. उनके अनुसार कई लोग नए मॉडल का इंतजार कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि इस बार कैमरा और क्वालिटी में बेहतर सुधार देखने को मिलेगा.

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1TB मॉडल को लेकर खास उत्सुकता

एक अन्य ग्राहक अजय ने बताया कि उन्होंने iPhone 18 Pro Max का 1TB वेरिएंट पहले ही प्री-बुक कर लिया है. उन्होंने कहा कि वह सबसे पहले फोन प्राप्त करना चाहते हैं. फिलहाल वह iPhone 17 Pro इस्तेमाल कर रहे हैं और नए मॉडल में दिए गए नए फीचर्स को लेकर उत्साहित हैं.

Apple स्टोर पर दिखा त्योहार जैसा माहौल

बिक्री शुरू होने से पहले Apple Store के बाहर उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला. बड़ी संख्या में लोग स्टोर खुलने का इंतजार करते नजर आए. कई ग्राहक सिर्फ फोन खरीदने ही नहीं बल्कि नए मॉडल को सबसे पहले देखने और इस्तेमाल करने के अनुभव के लिए भी पहुंचे थे.

बिक्री शुरू होने का इंतजार

Apple की नई iPhone 18 Pro सीरीज की बिक्री सुबह 8 बजे से शुरू होनी है. ऐसे में स्टोर के बाहर जुटी भीड़ कंपनी के नए स्मार्टफोन को लेकर बाजार में मौजूद उत्साह को दर्शाती है. तकनीक प्रेमियों की नजर अब इस बात पर टिकी है कि iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max में दिए गए नए फीचर्स, कैमरा सुधार और परफॉर्मेंस अपग्रेड उपयोगकर्ताओं की उम्मीदों पर कितना खरा उतरते हैं.

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