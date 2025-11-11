दिल्ली ब्लास्ट की शुरुआती जांच अमोनियम नाइट्रेट से धमाके की पुष्टि : सूत्र

दिल्ली लाल किला बम धमाके में जिस विस्फोटक पदार्थ का इस्तेमाल किया गया है, वो अमोनियम नाइट्रेट हो सकता है. सूत्रों का कहना है कि फरीदाबाद से सुबह इसी तरह का विस्फोटक बरामद हुआ था. इस विस्फोटक को आतंकी कोड वर्ड में सफेद पाउडर भी कहते हैं. अमोनियम नाइट्रेट भी सफेद कलर का होता है. सूत्रों के अनुसार, अमोनियम नाइट्रेट से ये धमाका किया गया.

सूत्रों से जानकारी मिली है कि दिल्ली लाल किला बम धमाका करने वाला पुलवामा का डॉक्टर उमर मोहम्मद था और वही कार चला रहा था. डॉक्टर उमर मोहम्मद जैश ए मोहम्मद के उस आतंकी नेटवर्क से जुड़ा है, जिसका भंडाफोड़ फरीदाबाद में किया गया है. उसके पास से 2900 किलो संभावित अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक, टाइमर, वॉकी टॉकी और अन्य सामान बरामद हुआ था.

जानकारी के अनुसार, पुलवामा के निवासी तारिक ने ये कार उमर को बेची थी. जांच एजेंसियों का मानना है कि फरीदाबाद में दो साथी डॉक्टरों के पकड़े जाने के बाद उमर मोहम्मद ने घबराहट में लाल किले के पास ये धमाका कर दिया है. हालांकि अभी इसका कोई पुख्ता सुराग नहीं मिला है. पुलिस जांच कर रही है कि धमाके में उसकी मौत तो नहीं हुई. संदेह है कि उमर मोहम्मद ही वो आई20 कार चला रहा था.

