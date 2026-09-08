इंदौर मेट्रो विस्तार में 4 नए रूट बनेंगे, उज्जैन, देवास तक दौड़ेगी रैपिड मेट्रो, महाकाल, पीथमपुर-महू तक मिलेगी कनेक्टिविटी

मध्य प्रदेश में इंदौर, उज्जैन, देवास जैसे शहरों को मेट्रो या रैपिड मेट्रो कॉरिडोर से जोड़ने की योजना है. मध्य प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (MPMRCL) ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) के साथ लगभग 84 से 95 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर के लिए DPR और सर्वे का काम तेज कर दिया है. वहीं इंदौर-उज्जैन रैपिड रेल कॉरिडोर को सिंहस्थ 2028 के पहले पूरा करने का लक्ष्य है. वहीं इंदौर-पीथमपुर मेट्रो, इंदौर-महू मेट्रो और देवास-मक्सी मेट्रो रूट भी प्लान में है.
इंदौर मेट्रो का रिंग कॉरिडोर
इंदौर मेट्रो में येलो लाइन का 31.55 किमी लंबा रिंग कॉरिडोर है, जिसमें 29 स्टेशन प्रस्तावित हैं. इसमें गांधी नगर और सुपर कॉरिडोर के प्रारंभिक चरण के बाद सुपर कॉरिडोर-3 में मालवीय नगर (रेडिसन चौराहा) तक लगभग 17 किमी लंबे और ₹2,850 करोड़ की लागत वाले नए खंड को मेट्रो नेटवर्क 5 सितंबर को जोड़ा गया है. जबकि लवकुश चौराहे से बड़ा गणपति, राजवाड़ा और रेलवे स्टेशन होते हुए राजेंद्र नगर तक का हिस्सा घनी आबादी में भूमिगत स्टेशन बनाए जाएंगे.
1. इंदौर-उज्जैन रीजनल रैपिड मेट्रो कॉरिडोर
मध्य प्रदेश सरकार इंदौर और मालवा क्षेत्र के चारों प्रमुख शहरों और औद्योगिक केंद्रों को जोड़ने के लिए रीजनल रैपिड मेट्रो नेटवर्क की तैयारी भी कर रही है. यह मध्य प्रदेश का सबसे हाई प्रायोरिटी रीजनल मेट्रो यानी नमो भारत रैपिड रेल प्रोजेक्ट है. 48 किलोमीटर के रूट पर 10 हजार करोड़ रुपये खर्च आ सकता है.महाकुंभ सिंहस्थ 2028 (मार्च–मई 2028) से पहले इसे शुरू करने का लक्ष्य है. इंदौर के लवकुश चौराहा, एयरपोर्ट से यह इंदौर-उज्जैन 4-लेन हाईवे के समानांतर उज्जैन महाकाल मंदिर तक जाएगा.
प्रस्तावित स्टेशन
1. लवकुश चौराहा (इंदौर इंटरचेंज)
2. भंवरसला, सांवेर रोड
3. बारोली
4. धरमपुरी, सांवेर
5. निनौरा
6. त्रिवेणी घाट
7. नानाखेड़ा ISBT बस स्टैंड
8. उज्जैन रेलवे स्टेशन
9. श्री महाकालेश्वर मंदिर स्टेशन (उज्जैन)
2. इंदौर-पीथमपुर मेट्रो
इंदौर-पीथमपुर मेट्रो मध्य प्रदेश के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल, फार्मा और इंडस्ट्रियल हब को जोड़ने वाला रूट बनेगा. ये 30 से 35 किलोमीटर लंबा है. फिजिबिलिटी रिपोर्ट और सर्वे के बाद 2029-2030 तक ये तैयार हो सकता है. इंदौर मेट्रो की येलो लाइन (राजेंद्र नगर, एबी रोड) से होकर राऊ होते हुए पीथमपुर सेज (SEZ) तक एलिवेटेड ट्रैक बनाने की योजना है.
प्रस्तावित मेट्रो स्टेशन
1. राजेंद्र नगर स्टेशन (इंटरचेंज)
2. राऊ चौराहा
3. पिगडंबर
4. पीथमपुर एंट्री गेट, इंडस्ट्रियल एरिया-1
5. पीथमपुर सेज (SEZ)
6. स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क स्टेशन
माननीय केंद्रीय मंत्री श्री @mlkhattar जी एवं माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्री @tokhansahu_bjp जी के साथ इंदौर में आज दूसरे चरण में सुपर कॉरिडोर-3 से मालवीय नगर तक के लिए मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। मेट्रो ट्रेन में सफर के दौरान स्कूली बच्चों से आत्मीय संवाद किया।— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) September 5, 2026
मेट्रो के… pic.twitter.com/afr7NIAQHG
3. इंदौर-महू मेट्रो विस्तार
इंदौर के मास्टर प्लान (फेज-2) के तहत सैन्य छावनी और डॉ. भीमराव अंबेडकर नगर (महू) को मेट्रो कॉरिडोर जोड़ेगा. 18 से 20 किलोमीटर ये रूट 2029-2031 तक पूरा किया जाना है. देवास नाका, जूनी इंदौर से आगे एबी रोड के साथ वाई शेप ट्रैक के जरिए महू छावनी तक पहुंचेगा.
प्रस्तावित स्टेशन
1. राजेंद्र नगर
2. रेती मंडी
3. आईपीएस एकेडमी
4. श्रमिक कॉलोनी
5. इंदौर बाईपास-2
6. पिगडंबर, उमरिया
7. मां वैष्णोदेवी हॉस्पिटल
8. हरण्याखेड़ी, IIT इंदौर
9. चिनार रेजीडेंसी
10. महू (डॉ. अंबेडकर नगर स्टेशन)
4. देवास-मक्सी रैपिड मेट्रो विस्तार
औद्योगिक शहर देवास, विक्रम उद्योगपुरी और रेलवे जंक्शन मक्सी को इंदौर रीजनल मेट्रो ग्रिड से जोड़ने की योजना है. इसमें 50 से 55 किलोमीटर लंबा रूट होगा. ये 2031-2033 के रीजनल मेट्रोपॉलिटन मास्टर प्लान का आखिरी चरण का प्लान है. इंदौर के देवास नाका से मांगलिया, क्षिप्रा होते हुए देवास शहर, चामुंडा माता टेकरी की तलहटी, विक्रम उद्योगपुरी औद्योगिक क्षेत्र और मक्सी रेलवे जंक्शन तक ये कॉरिडोर बनेगा.
प्रमुख प्रस्तावित स्टेशन
1. देवास नाका (इंदौर)
2. मांगलिया गांव
3. क्षिप्रा
4. देवास इंडस्ट्रियल एरिया (टाटा एक्सपोर्ट, रसूलपुर)
5. देवास बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन
6. विक्रम उद्योगपुरी SEZ (उज्जैन-देवास बॉर्डर)
7. मक्सी जंक्शन
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