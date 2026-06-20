इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट के निर्माण में लापरवाही, ऑडी कार पर गिरा भारी छज्जा, थाने पहुंचा मामला 

इंदौर का मेट्रो प्रोजेक्ट शहर के विकास की पहचान बन रहा है. लेकिन इसी बीच मेट्रो प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य के दौरान बड़ी लापरवाही सामने आई है. शहर के विजयनगर थाना क्षेत्र में चल रहे मेट्रो निर्माण के बीच अचानक एक भारी छज्जा ऑडी कार पर गिर गया. हादसे में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि चालक बाल-बाल बच गया. पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

चलती ऑडी कार पर गिरा छज्जा

जानकारी के अनुसार, घटना विजयनगर थाना क्षेत्र की है, जहां अपूर्व जोशी अपनी ऑडी कार से बापट चौराहे से विजयनगर की ओर जा रहे थे. इस दौरान मेट्रो प्रोजेक्ट के निर्माण स्थल से अचानक एक छज्जा उनकी चलती कार पर आ गिरा. हादसे में लग्जरी कार का अगला कांच और सनरूफ क्षतिग्रस्त हो गया. गनीमत रही कि हादसे में अपूर्व जोशी को कोई चोट नहीं आई और वे बाल-बाल बच गए.

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तो बड़ा हादसा हो सकता था

पीड़ित अपूर्व जोशी का कहना है कि मेट्रो निर्माण एजेंसी की यह गंभीर लापरवाही है. अगर, उस समय कार में उनका परिवार या बच्चे होते तो बड़ा हादसा हो सकता था. घटना के बाद उन्होंने पुलिस से शिकायत की, जिस पर विजयनगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

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जांच के बाद करेंगे कार्रवाई

एसीपी पराग सोनी ने बताया कि फरियादी अपूर्व जोशी की शिकायत पर केस दर्ज किया गया है. निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन किया गया था या नहीं, इसकी जांच की जा रही है. जांच के आधार पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

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