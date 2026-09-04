श्रीनगर एयरपोर्ट पर पार्किंग के दौरान पोल से टकराई इंडिगो फ्लाइट, मुंबई से आ रहा विमान हादसे का शिकार होते-होते बचा

श्रीनगर एयरपोर्ट पर शुक्रवार सुबह एक बड़ा हादसा टल गया, जब नवी मुंबई से आई इंडिगो की फ्लाइट 6E-225 पार्किंग के दौरान VDGS (विजुअल डॉकिंग गाइडेंस सिस्टम) पोल के संपर्क में आ गई. यह घटना सुबह करीब 9:02 बजे उस समय हुई जब विमान को बे नंबर-06 पर पार्क किया जा रहा था. इंडिगो के अनुसार विमान में सवार सभी यात्री और चालक दल पूरी तरह सुरक्षित हैं तथा किसी प्रकार की चोट की सूचना नहीं है. घटना के बाद यात्रियों और क्रू को मैनुअल सीढ़ियों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया. मामले की जांच शुरू कर दी गई है.

पार्किंग के दौरान हुआ हादसा

इंडिगो एयरलाइंस के मुताबिक, नवी मुंबई से श्रीनगर के लिए संचालित फ्लाइट 6E-225 (VT-NOG) शुक्रवार सुबह श्रीनगर एयरपोर्ट पर पहुंची थी. सुबह करीब 9:02 बजे विमान को बे नंबर-06 पर पार्किंग पोजीशन में लाया जा रहा था, तभी उसका संपर्क एयरपोर्ट पर लगे विजुअल डॉकिंग गाइडेंस सिस्टम (VDGS) पोल से हो गया. एयरलाइन ने बताया कि घटना के समय विमान में मौजूद सभी यात्री और चालक दल सुरक्षित रहे और किसी भी तरह की जनहानि या चोट की सूचना नहीं मिली.

यात्रियों को सुरक्षित उतारा गया

घटना के बाद यात्रियों और क्रू सदस्यों को विमान से मैनुअल सीढ़ियों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया. एयरलाइन और एयरपोर्ट अधिकारियों ने स्थिति को तुरंत नियंत्रित कर लिया, जिसके कारण यात्रियों की सुरक्षा पर कोई असर नहीं पड़ा.

जांच के बाद सामने आएगी वजह

इंडिगो ने कहा है कि निर्धारित प्रक्रियाओं के तहत संबंधित प्राधिकरण घटना की जांच करेंगे. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि विमान और VDGS पोल के बीच संपर्क किन परिस्थितियों में हुआ. एयरलाइन के अनुसार जांच पूरी होने के बाद ही घटना के सटीक कारणों का पता चल सकेगा और फिलहाल किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी.

एयरपोर्ट संचालन सामान्य

इंडिगो ने बताया कि घटना के बावजूद श्रीनगर एयरपोर्ट पर उड़ानों का संचालन सामान्य रहा. सभी निर्धारित आगमन और प्रस्थान सेवाएं तय कार्यक्रम के अनुसार संचालित होती रहीं. फिलहाल मामले से जुड़ी विस्तृत जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है.

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