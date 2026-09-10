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सऊदी जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट की अहमदाबाद में इमरजेंसी लैंडिंग, मिली थी बम की धमकी

इस इंडिगो फ्लाइट में 107 यात्री और 6 क्रू सदस्य सवार थे. जांच में अब तक कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है.

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सऊदी जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट की अहमदाबाद में इमरजेंसी लैंडिंग, मिली थी बम की धमकी
लखनऊ से सऊदी अरब जा रही इंडिगो फ्लाइट में बम की सूचना पर इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी.

लखनऊ से सऊदी अरब के दमाम जा रही इंडिगो की फ्लाइट में गुरुवार शाम उस समय हड़कंप मच गया जब विमान के अंदर एक कागज पर "बम" लिखा मिला. इसके बाद एहतियात के तौर पर फ्लाइट की अहमदाबाद एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई. अधिकारियों के मुताबिक इंडिगो की फ्लाइट 6E97 शाम 5:45 बजे सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतरी. घटना के बाद यात्रियों और क्रू सदस्यों को तुरंत विमान से बाहर निकाल लिया गया.

विमान में सवार थे 113 लोग

पुलिस के अनुसार फ्लाइट में 107 यात्री और 6 क्रू सदस्य सवार थे. एक क्रू सदस्य को विमान के अंदर एक कागज मिला, जिस पर "बम" लिखा हुआ था. इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों को सूचना दी गई और विमान को तत्काल अहमदाबाद डायवर्ट किया गया. सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालकर एयरपोर्ट पर आवश्यक सुरक्षा प्रक्रिया पूरी की गई.

CISF और पुलिस ने शुरू की जांच

फ्लाइट की लैंडिंग के बाद स्थानीय पुलिस और सीआईएसएफ की टीम ने विमान की गहन जांच शुरू कर दी. अधिकारियों ने बताया कि अब तक की तलाशी में कोई संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक सामग्री नहीं मिली है. सुरक्षा एजेंसियां पूरे मामले की जांच कर रही हैं और यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि धमकी भरा संदेश किसने रखा था.

पहले भी हो चुकी है ऐसी घटना

गौरतलब है कि 31 अगस्त को भी दमाम से दिल्ली जा रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक फ्लाइट को अहमदाबाद में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी थी. उस विमान में भी एक टिश्यू पेपर पर बम होने का संदेश मिला था. हालांकि जांच के बाद वह मामला फर्जी निकला था.

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