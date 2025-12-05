Exclusive: 24 घंटे से ज्यादा समय से एयरपोर्ट पर फंसे, सामान तक नहीं मिल रहा, इंडिगो के यात्रियों का दर्द

इंडिगो की फ्लाइट्स पिछले तीन दिनों से लेट और रद्द होने की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में यात्री फंसे हुए हैं. कई लोग तो 24 घंटे से ज्यादा समय से फ्लाइट्स के लिए इंतजार कर रहे हैं. वहीं कई लोग सामान के लिए लंबी कतारों में लगे हैं.परेशान यात्रियों ने NDTV के सामने अपना दर्द बयां किया.

फ्लाइट्स बड़ी संख्या में कैंसिल और लेट होने से सैकड़ों यात्री एयरपोर्ट पर ही फंसे हुए हैं. परेशानी की बात यह है कि उनको अपनी यात्रा के बारे में कोई जानकारी तक नहीं है. एयरलाइन की तरफ से उनको कुछ भी नहीं बताया गया है. कई यात्री तो अपने छोटे-छोटे बच्चों के साथ जमीन पर ही बैठकर वक्त गुजार रहे हैं.

टर्मिनल में हज़ारों सूटकेस पड़े हैं. उनकी पहचान करने और उन्हें यात्रियों को सौंपने के लिए वहां पर कोई कर्मचारी मौजूद ही नहीं है. फ्लाइट्स कैंसिल होने के बाद भी यात्री अपना सामान लेने के लिए 24 घंटे से ज़्यादा समय तक जूझते रहे.

डेनमार्क से आए एक यात्री ने बताया कि उन्होंने यहां लैंड किया था. यहां से उनकी देहरादून की फ्लाइट थी. पहले उनको पता चला कि फ्लाइट कैंसिल हो गई है. फिर बाद में नोटिफिकेशन आया कि फ्लाइट रीशड्यूल कर दी गई है. एयरपोर्ट आने के बाद पता चला कि ये तो कैंसिल हो गई है. फिर उनको दूसरी फ्लाइट के लिए एडजस्ट किया.लेकिन वो भी नहीं हो पाया. 24 घंटे से ज्यादा समय से वह एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं और अपने सामान के लिए इंतजार कर रहे हैं.

एयरपोर्ट पर फ्लाइट के लिए इंतजार कर रही अन्य यात्री ने बताया कि वह गुरुवार से ही इंतजार कर रही हैं. दोपहर को 1 बजे वह यहां पहुंच गई थीं. यही कहा जाता रहा है कि फ्लाइट 1-2 घंटा लेट है. अब आएगी...अब आएगी. देखते देखते शाम हो गई, अब तक तो आई नहीं है.

गोवा एयरपोर्ट पर तो यात्रियों का गुस्सा भड़क उठा. उन्होंने जमकर खरीखोटी सुनाई. इस दौरान वहां मौजूद सुरक्षाकर्मी तमाशा देखते रहे.वे लोग भी वहां फंसे यात्रियों का दर्द अच्छी तरह समझ सकते हैं. शायद इसीलिए वह हालात को काबू करने की कोशिश करते दिखे.

गुरुवार को 550 से ज्यादा घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को रद्द कर दिया गया,जबकि कई उड़ानें देर से रवाना होने से हजारों यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ी. एक दिन में इतनी बड़ी संख्या में फ्लाइट्स रद्द और लेट होने पर कई यात्रियों का गुस्सा भी फूट उठा.