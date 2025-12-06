विज्ञापन
हमारी 6 महीने की मेहनत बर्बाद हो गई...इंडिगो संकट ने हैकाथॉन टीम का तोड़ दिया सपना

इंडिगो के संकट की वजह से कई लोगों के वो सुनहरे मौके छूट गए, जिनका उन्हें बेसब्री से इंतजार रहता है. ऐसे सपनों के टूटने पर हर कोई गमजदा है.

हमारी 6 महीने की मेहनत बर्बाद हो गई...इंडिगो संकट ने हैकाथॉन टीम का तोड़ दिया सपना
  • इंडिगो एयरलाइन की उड़ानों में देरी और कैंसिलेशन के कारण यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है
  • अहमदाबाद के महर्षि जानी की टीम स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2025 के लिए चयनित थी लेकिन फ्लाइट कैंसिल हो गई
  • महर्षि जानी ने छह से सात महीने मेहनत करके प्रतियोगिता के लिए तैयारी की थी लेकिन वो गुवाहाटी नहीं पहुंच सकें
अहमदाबाद:

देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो की उड़ानों में देरी और कैंसिलेशन ने कई यात्रियों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है. अहमदाबाद के यात्री महर्षि जानी ने NDTV को बताया कि उनकी टीम स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2025 के लिए चयनित हुई थी. इस प्रतियोगिता में करीब 74,000 आइडियाज जमा हुए थे, जिनमें से केवल 1400 आइडियाज चुने गए. उनकी टीम का सेंटर नॉर्थ-ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, गुवाहाटी था, जहां उन्हें परफॉर्म करना था.

ऐसे मौके बार-बार नहीं मिलते

महर्षि ने कहा कि हमने इसके लिए बकायदा 6-7 महीने मेहनत की थी. हमारी फ्लाइट सुबह 6:15 बजे कोलकाता से कनेक्टिंग थी, लेकिन देरी के कारण हम नहीं जा पाए. ट्रेन से जाने में 3 दिन लगते, जो संभव नहीं है. अब हमें घर लौटना पड़ रहा है, ऐसे मौके बार-बार नहीं आते. पहली बार में चयनित हुए थे, लेकिन फ्लाइट कैंसिल होने से सब खत्म हो गया. हम छह लोग थे और दो मेंटर्स हमारे साथ थे.”

लोगों के जरूरी काम छूटे

इंडिगो संकट के चलते कई यात्रियों को इसी तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. अहमदाबाद एयरपोर्ट से एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें महिला पैसेंजर्स रोती दिख रही है. ये हालात सिर्फ अहमदाबाद एयरपोर्ट के नहीं है बल्कि देश के तमाम एयरपोर्ट पर ऐसा ही मंजर है, जहां हर तरफ अफरा-तफरी मची है. लोग भूखे, प्यासे अपनी फैमिली संग फ्लाइट्स का घंटों से इंतजार कर हैं लेकिन किसी को नहीं पता कि कब उनकी फ्लाइट उड़ान भरेगी.

