हमारी 6 महीने की मेहनत बर्बाद हो गई...इंडिगो संकट ने हैकाथॉन टीम का तोड़ दिया सपना

देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो की उड़ानों में देरी और कैंसिलेशन ने कई यात्रियों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है. अहमदाबाद के यात्री महर्षि जानी ने NDTV को बताया कि उनकी टीम स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2025 के लिए चयनित हुई थी. इस प्रतियोगिता में करीब 74,000 आइडियाज जमा हुए थे, जिनमें से केवल 1400 आइडियाज चुने गए. उनकी टीम का सेंटर नॉर्थ-ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, गुवाहाटी था, जहां उन्हें परफॉर्म करना था.

#WATCH | A passenger, Mahrishi Jani, says, "I was scheduled to go to Guwahati on a 6.15 am flight; this was a connecting flight from Kolkata. We were selected for Smart India Hackathon 2025; about 74,000 ideas were submitted there and nearly 1400 ideas were selected. Our centre… https://t.co/G1umCnOCaN pic.twitter.com/BhomZiaiC2 — ANI (@ANI) December 6, 2025

ये भी पढ़ें : IndiGo Crisis Live: एयरपोर्ट पर रोते, चीखते बदहवास यात्री, इंडिगो संकट के 5वें दिन भी फ्लाइट कैंसल से कोहराम

ऐसे मौके बार-बार नहीं मिलते

महर्षि ने कहा कि हमने इसके लिए बकायदा 6-7 महीने मेहनत की थी. हमारी फ्लाइट सुबह 6:15 बजे कोलकाता से कनेक्टिंग थी, लेकिन देरी के कारण हम नहीं जा पाए. ट्रेन से जाने में 3 दिन लगते, जो संभव नहीं है. अब हमें घर लौटना पड़ रहा है, ऐसे मौके बार-बार नहीं आते. पहली बार में चयनित हुए थे, लेकिन फ्लाइट कैंसिल होने से सब खत्म हो गया. हम छह लोग थे और दो मेंटर्स हमारे साथ थे.”

ये भी पढ़ें : गलती इंडिगो की है.. एक्शन तो जरूर होगा, उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू का सख्त संदेश

लोगों के जरूरी काम छूटे

इंडिगो संकट के चलते कई यात्रियों को इसी तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. अहमदाबाद एयरपोर्ट से एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें महिला पैसेंजर्स रोती दिख रही है. ये हालात सिर्फ अहमदाबाद एयरपोर्ट के नहीं है बल्कि देश के तमाम एयरपोर्ट पर ऐसा ही मंजर है, जहां हर तरफ अफरा-तफरी मची है. लोग भूखे, प्यासे अपनी फैमिली संग फ्लाइट्स का घंटों से इंतजार कर हैं लेकिन किसी को नहीं पता कि कब उनकी फ्लाइट उड़ान भरेगी.