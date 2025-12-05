विज्ञापन
इंडिगो ने बढ़ाई टेंशन तो यात्रियों के लिए रेलवे बना सहारा, कर दिया ये खास ऐलान

रेलवे का यह प्रयास ऐसे समय में अहम है जब इंडिगो एयरलाइन को परिचालन से जुड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

  • इंडिगो एयरलाइन की फ्लाइट्स रद्द होने से यात्रियों को भारी असुविधा होने पर रेलवे ने मदद का फैसला लिया है
  • दुर्गापुरा से बान्द्रा टर्मिनस और हिसार से खडकी के बीच दो जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी
  • ट्रेनों 12951 और 12957 में भी अगले कुछ दिनों में अतिरिक्त AC 2-टियर कोच जोड़ा जाएगा
देश में इंडिगो एयरलाइन की फ्लाइट्स के बड़े पैमाने पर रद्द होने की वजह से यात्रियों को भारी असुविधा हो रही है. इसी को देखते हुए भारतीय रेलवे यात्रियों की मदद के लिए आगे आया है. रेलवे ने यात्रियों की समस्या को कम करने के लिए 02 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है. यह कदम हवाई यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करेगा.

2 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलेंगी

  • दुर्गापुरा (जयपुर) से बान्द्रा टर्मिनस के बीच स्पेशल रेलसेवा का संचालन होगा.
  • हिसार से खडकी के बीच भी एक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी.

इन ट्रेनों के चलने से उन यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी जिनकी फ्लाइट्स आखिरी समय पर रद्द हो गई हैं और जो अब तत्काल यात्रा के लिए ट्रेन पर निर्भर हैं.

रेलवे का यह प्रयास ऐसे समय में अहम है जब इंडिगो एयरलाइन को परिचालन से जुड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे यात्रियों का दबाव रेल नेटवर्क पर बढ़ गया है.

मौजूदा ट्रेनों में भी अतिरिक्त कोच

यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे मौजूदा बड़ी ट्रेनों में भी अतिरिक्त कोच जोड़ रहा है:

  • 12309 राजेंद्र नगर–दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस में यात्रियों की सुविधा के लिए एक अतिरिक्त फर्स्ट AC कोच स्थायी रूप से जोड़ा गया है.
  • कल से शुरू होकर अगले कुछ दिनों तक, ट्रेनों 12951 और 12957 में एक अतिरिक्त AC 2-टियर कोच जोड़ा जाएगा, ताकि इन रूटों पर ज्यादा यात्रियों को कन्फर्म सीट मिल सके.

भविष्य की प्लानिंग

रेलवे भविष्य में और स्पेशल ट्रेनें चलाने की योजना बना रहा है, हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है. सूत्रों के अनुसार, इन योजनाओं में शामिल हैं:

  • मुंबई से दिल्ली और भिवानी के लिए स्पेशल ट्रेनें.
  • अहमदाबाद से दिल्ली की ओर स्पेशल ट्रेनें.

