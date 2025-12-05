विज्ञापन
इंडिगो संकट के बाद DGCA ने वीकली रेस्ट नियम वाला आदेश तत्काल प्रभाव से वापस लिया

बता दें कि नए वीकली रेस्ट के आदेश के कारण इंडिगो को पायलटों की कमी का सामना करना पड़ रहा था जिसके कारण पिछले 4 दिनों में उसकी 1300 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो गई थीं.

देशभर में इंडिगो संकट के बाद डीजीसीए ने हरकत में आते हुए अपना पहले वाला आदेश वापस ले लिया है. डीजीसीए ने हवाई कर्मचारियों के लिए वीकली रेस्ट वाला अपना आदेश वापस लेने का फैसला किया है. डीजीसीए ने इस बारे में एक लेटर जारी कर जानकारी दी है. गौरतलब है कि नए वीकली रेस्ट के आदेश के कारण इंडिगो को पायलटों की कमी का सामना करना पड़ रहा था जिसके कारण पिछले 4 दिनों में उसकी 1300 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो गई थीं. डीजीसीए का ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होगा. डीजीसीए ने अपने आदेश में कहा कि विभिन्न एयरलाइन की तरफ से इस बार में लगातार शिकायतें मिल रही थीं. ऐसे में विमानों की आवाजाही को ठीक करने के लिए वीकली रेस्ट वाला आदेश वापस लेने का फैसला किया गया है.

