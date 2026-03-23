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इंडिगो ने एयर इंडिया एक्सप्रेस के पूर्व MD आलोक सिंह को बनाया चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर

देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) पीटर एल्बर्स ने कुछ वक्त पहले ही इस्तीफा दे दिया था.

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इंडिगो ने एयर इंडिया एक्सप्रेस के पूर्व MD आलोक सिंह को बनाया चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर
  • इंडिगो ने एयर इंडिया एक्सप्रेस के पूर्व प्रबंध निदेशक अलोक सिंह को अपना मुख्य रणनीति अधिकारी नियुक्त किया है
  • अलोक सिंह कंपनी की लंबी अवधि की रणनीतिक योजना का नेतृत्व करेंगे और परिचालन दक्षता बढ़ाने पर फोकस करेंगे
  • यह नियुक्ति मुख्य कार्यपालक अधिकारी पीटर एल्बर्स के इस्तीफे के दो सप्ताह के भीतर की गई है
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देश की सबसे बड़ी और बजट एयरलाइन कंपनी इंडिगो (IndiGo) ने एयर इंडिया एक्सप्रेस (Air India Express) के पूर्व प्रबंध निदेशक अलोक सिंह को अपना चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर (सीएसओ) नियुक्त करने का ऐलान कर दिया है. यह नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब इंडिगो के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO) पीटर एल्बर्स के अचानक इस्तीफे को दो सप्ताह भी नहीं हुए हैं. आलोक सिंह को चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर की नियुक्ति पर इंडिगो ने बयान जारी कर दिया है.

आलोक सिंह की नियुक्ति पर इंडिगो का बयान

इंडिगो ने बयान में कहा कि सिंह कंपनी की लंबी रणनीतिक योजना का नेतृत्व करेंगे और व्यापक स्तर पर ऐसे परिवर्तनकारी कदम उठाएंगे जो वृद्धि तेज करने, परिचालन की दक्षता बढ़ाने और वैश्विक विमानन क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी स्थिति मजबूत करने पर केंद्रित होंगे. कंपनी के प्रबंध निदेशक राहुल भाटिया ने कहा कि सिंह में रणनीतिक दृष्टि और परिचालन क्षमता का उत्कृष्ट मिश्रण है.

उन्होंने कहा, 'उन्हें विमानन प्रणाली की व्यापक समझ है, जो हमारे लिए बेहद मूल्यवान होगी क्योंकि हम एक अधिक मजबूत, सक्षम और भविष्य के लिए तैयार संगठन बना रहे हैं और अपने अगले वृद्धि चरण को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं. फिलहाल, अलोक मेरे सीधे अधीन होंगे. जैसे ही नया सीईओ पद संभालेगा, वह नए मुख्य कार्यपालक अधिकारी को रिपोर्ट करेंगे.'

पीटर एल्बर्स के इस्तीफे पर कंपनी ने क्या कहा था

पीटर एल्बर्स के इस्तीफे पर कंपनी ने कहा था कि नए सीईओ की नियुक्ति तक एयरलाइन के प्रबंध निदेशक राहुल भाटिया अंतरिम व्यवस्था के तहत इंडिगो के प्रबंधन का कामकाज देखेंगे. तब इंटरग्लोब एविएशन के चेयरमैन विक्रम सिंह मेहता ने कहा था कि राहुल एयरलाइन के प्रबंधन का कार्य संभालने लौट रहे हैं ताकि कंपनी की संस्कृति को मजबूत किया जा सके, संचालन की उत्कृष्टता को और बढ़ाया जा सके और ग्राहकों को बेहतर देखभाल, भरोसेमंद सेवा और पेशेवर अनुभव प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता को और मजबूत किया जा सके.

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