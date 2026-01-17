विज्ञापन
विशेष लिंक

BMC चुनाव का जिक्र कर बंगाल में बोले पीएम मोदी, BJP के विकास मॉडल पर Gen-G को भरोसा

पीएम मोदी ने कहा कि जहां-जहां बीजेपी को लेकर वर्षों तक गलत जानकारी फैलाई गई, वहां भी अब लोग पार्टी को समर्थन दे रहे हैं. महाराष्ट्र खासकर बीएमसी में भाजपा को मिली ऐतिहासिक जीत इसका सबूत है.

Read Time: 3 mins
Share
BMC चुनाव का जिक्र कर बंगाल में बोले पीएम मोदी, BJP के विकास मॉडल पर Gen-G को भरोसा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मालदा में चुनावी हुंकार भरते हुए Gen Z को बीजेपी की नई ताकत बताया और कहा कि देश के युवाओं को भाजपा के विकास मॉडल पर पूरा भरोसा हो गया है. उन्होंने मुंबई की बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत का जिक्र करते हुए भरोसा जताया कि इस बार बंगाल की जनता भी भाजपा को विजयी बनाएगी. 

पीएम मोदी ने कहा कि जहां-जहां बीजेपी को लेकर वर्षों तक गलत जानकारी फैलाई गई, वहां भी अब लोग पार्टी को समर्थन दे रहे हैं. महाराष्ट्र में भाजपा को ऐतिहासिक जीत मिली है. खासतौर पर मुंबई की बीएमसी में पहली बार भाजपा को रिकॉर्ड सफलता मिली है. यानी पहले जहां कभी भाजपा के लिए चुनाव जीतना असंभव माना जाता था, वहां भी भाजपा को अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है. केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में भी भाजपा का मेयर बना है. यह दिखाता है कि देश का जेन-जी भाजपा के विकास मॉडल पर भरोसा कर रही है. 

प्रधानमंत्री ने कहा कि दशकों तक पूर्वी भारत को नफरत और भ्रम की राजनीति में उलझाकर रखा गया, लेकिन अब इन राज्यों ने विकास की राजनीति को अपनाया है. ओडिशा में पहली बार भाजपा सरकार बनी है. त्रिपुरा कई वर्षों से भाजपा पर भरोसा जता रहा है. असम में लगातार भाजपा को जनसमर्थन मिल रहा है और हाल ही में बिहार में भी भाजपा-एनडीए की सरकार बनी है. अब पश्चिम बंगाल में भी सुशासन की बारी है.

मालदा में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने राज्य की ममता बनर्जी सरकार पर हमला बोला और कहा कि हम चाहते हैं कि बंगाल के हर गरीब परिवार को पक्का घर मिले और केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का पूरा लाभ लोगों तक पहुंचे. लेकिन तृणमूल सरकार केंद्र से भेजे गए गरीबों के पैसे का सही इस्तेमाल नहीं होने दे रही है.

आयुष्मान भारत योजना का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि आज बंगाल देश का एकमात्र ऐसा राज्य है, जहां यह योजना लागू नहीं की गई है. इससे गरीब परिवारों को मुफ्त इलाज का लाभ नहीं मिल पा रहा है और इसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है. हम चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल के लाखों परिवार भी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ उठाएं, लेकिन राज्य सरकार इस पर आगे नहीं बढ़ रही है.

ये भी देखें- ऐसी पत्थर दिल, ऐसी निर्मम सरकार की बंगाल से विदाई जरूरी, मालदा में PM मोदी का ममता पर वार

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Pm Modi In Malda, Pm Modi, PM Modi In West Bengal
Get App for Better Experience
Install Now