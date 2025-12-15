अम्मान में पीएम मोदी से मिलकर गदगद हुए भारतीय; बुजुर्गों, बच्चों और महिलाओं में जबरदस्त उत्साह

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को जॉर्डन की राजधानी अम्मान पहुंचे, जहां भारतीय समुदाय के सदस्यों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया. भारतीय झंडे लिए और "मोदी मोदी" के साथ "भारत माता की जय" के नारे लगाते हुए बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग पीएम मोदी के स्वागत को लेकर काफी उत्साहित थे. इस दौरान प्रधानमंत्री के स्वागत में नृत्य का भी आयोजन किया गया था. पीएम मोदी के सामने डांस करने वाली सुदेष्णा ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि यह जिंदगी भर न भूल पाने वाला समय था. वहीं एक बुजुर्ग महिला ने कहा कि हम पति-पत्नी काफी उम्रदराज हैं, भारत में होते तो शायद इतने करीब से उनसे न मिल पाते.

पीएम मोदी के स्वागत में पहुंचे और पीएम मोदी को देखने, बातचीत करने वाले कुछ लोगों ने आईएएनएस से बातचीत की है. जॉर्डन में मौजूद भारतीय नागरिक अमित ने कहा है कि पीएम मोदी यहां आए, हमें बहुत अच्छा लगा. हमारी एक छोटी सी कम्युनिटी यहां रहती है, और उन्हें नजदीक से देखने का मौका मिला. उन्होंने बच्चों से मुलाकात की और उनसे हाथ मिलाया.

नीता नाम की महिला ने कहा कि हम वडोदरा के रहने वाले हैं. इतने सालों से उन्हें कभी देखा नहीं था, लेकिन आज मौका मिला. मुझे उन्हें देखकर बहुत अच्छा लगा. मेरी बहुत इच्छा थी उन्हें देखने की. मैं और मेरे पति उम्रदराज हैं, ऐसे में उन्हें देखकर बहुत अच्छा लगा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में डांस करने वाली सुदेष्णा ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि यह ऐसा अनुभव था कि मैं जिंदगी भर भूल नहीं पाऊंगी. यह मेरे लिए बहुत गर्व करने वाला समय था, शायद ही अब ऐसा समय फिर कभी मिले. वह मेरे सामने खड़े होकर मेरा डांस देख रहे थे. उन्होंने हम लोगों के साथ फोटो भी ली.

सुदेष्णा ने कहा कि जब वह सामने आए तो जो महसूस हो रहा था, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है. मेरे लिए यह बहुत खुशी की बात थी. शिव प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री को सामने से देखने का अनुभव ही अलग है. यह जिंदगी में एक बार मिलने वाला अनुभव लगता है. यह बहुत अच्छा था. जॉर्डन और भारत के रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन पीएम मोदी के दौरे से दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होंगे.

18 सालों से जॉर्डन में रहने वाले शंकर ने कहा कि हमारा अनुभव बहुत अच्छा रहा है. वह जॉर्डन आए हैं तो दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होंगे. दीपक नाम के भारतीय ने पीएम मोदी से मुलाकात के बाद कहा कि पीएम मोदी महज 30 सेकंड के लिए हमारे सामने थे, और यही 30 सेकंड जिंदगीभर के लिए यादगार बन गए हैं. दीपक ने कहा कि पीएम मोदी का मतलब है, पूरा भारत. मोदी हैं तो मुमकिन है.

सोने का कारोबार करने वाले मोहन ने कहा कि मैं 35 सालों से यहां रह रहा हूं. इसके बाद मैंने भारतीय लोगों के लिए संस्था बनाई. हम सभी भारतीयों को परिवार की तरह एकत्रित करते हैं और सबकी मदद करते हैं. सारे त्योहार एक साथ मनाते हैं. यहां सुरक्षा है.

उन्होंने कहा कि मैंने पीएम मोदी से बातचीत भी की. उन्होंने मुझसे संस्था के बारे में भी बात की. गुजरात की रहने वाली कोमल चौधरी ने कहा कि मैं गुजरात की रहने वाली हूं. गुजरात में उन्हें कई बार देखा है, लेकिन इतने करीब से मैंने उन्हें कभी नहीं देखा. बहुत मुश्किल है, भावनाओं को शब्दों में बता पाना, यह जिंदगी में एक बार मिलने वाले अनुभव जैसा है. यह मेरा सपना था कि मैं उनसे मुलाकात कर सकूं. मैं बहुत उत्सुक थी.

कोमल ने कहा कि पीएम मोदी ने मुझसे यह भी पूछा कि कहां से हो? मैंने गुजरात में जवाब दिया. मोदी का मतलब 'विकास' है. गुजरात में पीएम मोदी ने खूब विकास किया है. अभी भी गुजरात में विकास हो रहा है, लेकिन पीएम मोदी की बात ही कुछ और थी. विदेशों में मोदी जी की वजह से हमारा सम्मान बढ़ा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बच्चे के सिर पर हाथ फेरकर आशीर्वाद दिया, उस लड़के का कहना है कि पीएम मोदी से मिलना सम्मान जैसा लगा. यह मेरा दूसरा अनुभव था, जब मैं पीएम मोदी से मिल पाया.