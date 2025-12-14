विज्ञापन
कांग्रेस की रैली में लगे 'मोदी की मौत' वाले नारे, वीडियो शेयर कर भाजपा का आरोप

सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस ने कई मौकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहां तक ​​कि उनकी मां को भी अपशब्द कहे, लेकिन जब पार्टी मोदी के लिए “कब्र खोदने की आकांक्षा” रखती है तो उसका भविष्य स्पष्ट हो जाता है.

कांग्रेस की रैली में लगे 'मोदी की मौत' वाले नारे, वीडियो शेयर कर भाजपा का आरोप
  • कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रामलीला मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगाते हुए देखा गया
  • भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस को माओवादी एजेंडे के तहत अराजकता फैलाने वाली पार्टी बताया
  • कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा PM मोदी के खिलाफ लगाए गए नारे का वीडियो भाजपा ने सोशल मीडिया पर साझा किया
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

राष्ट्रीय राजधानी में रविवार को कांग्रेस की ‘वोट चोर, गद्दी छोड़' रैली के दौरान जब पार्टी ने भाजपा पर हमले तेज किए, तो सत्तारूढ़ दल ने पलटवार करते हुए नेहरू परिवार की तुलना बाबर के वंश से की. भाजपा ने आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का वही हश्र होगा जो मुगल साम्राज्य का उसके छठे सम्राट औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था, यानी पार्टी इतिहास के पन्नों में दफन हो जाएगी. ये आरोप तब लगे जब सोशल मीडिया पर कई वीडियो में कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कथित तौर पर रामलीला मैदान में विपक्षी पार्टी की रैली में जाते समय “मोदी तेरी कब्र खुदेगी” के नारे लगाते हुए सुना गया.

कांग्रेस पर भड़के सुधांशु त्रिवेदी

नारेबाजी की निंदा करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, “एक बार फिर कांग्रेस कार्यकर्ता मोदी जी की मौत की कामना कर रहे हैं. इससे पता चलता है कि कांग्रेस, मुस्लिम लीग-माओवादी एजेंडे के तहत काम करते हुए, अराजकता का मंच बनती जा रही है.” त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस ने कई मौकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहां तक ​​कि उनकी मां को भी अपशब्द कहे, लेकिन जब पार्टी मोदी के लिए “कब्र खोदने की आकांक्षा” रखती है तो उसका भविष्य स्पष्ट हो जाता है.

‘द लास्ट मुगल' का उदाहरण

राज्यसभा सदस्य ने कहा, “राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का भविष्य शायद वही होगा जो ‘द लास्ट मुगल' नामक पुस्तक में मुगल साम्राज्य के बारे में लिखा गया है.” त्रिवेदी ने बताया कि मुगल साम्राज्य में छह शासकों ने शासन किया – बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरगजेब.  उन्होंने कहा, “और छठी पीढ़ी के शासन के बाद मुगल साम्राज्य का अंत हो गया.” त्रिवेदी ने कहा कि इसी तरह, कांग्रेस पर भी नेहरू परिवार के छह सदस्यों - मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी - का शासन रहा है; राहुल गांधी छठे सदस्य हैं जो वर्तमान में “सत्ता का आनंद ले रहे हैं.” भाजपा नेता ने कहा, “इसके बाद कांग्रेस का भी वही हश्र होगा जो मुगलों का हुआ था.  वे लगातार ऐसी बातें कह रहे हैं जिनसे ऐसी परिस्थितियां पैदा हो रही हैं जो उन्हें इतिहास के पन्नों में दफन कर देंगी.”

बीजेपी ने शेयर किया वीडियो

वहीं भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता और महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने नारा लगाया कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी. आज यह स्पष्ट हो गया है कांग्रेस की सोच माओवादी वाली सोच है. एक्स पर नारे लगाते कांग्रेस कार्यकर्ताओं का वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, "मोदी तेरी कब्र खोदेगी"... रामलीला मैदान में रैली से पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारे लगाते हुए प्रधानमंत्री @narendramodi को जान से मारने की धमकी दी. राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस शहरी नक्सलियों द्वारा समर्थित मुस्लिम लीग माओवादी पार्टी बन गई है! भारत की जनता इस धमकी का जवाब देगी: "मोदी तेरा कमल खिलेगा"

