SIR को लेकर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग भी पहुंचा सुप्रीम कोर्ट और केरल में तुरंत एसआईआर प्रक्रिया को रोकने की मांग की. मुस्लिम लीग ने स्थानीय निकाय चुनावों का हवाला देते हुए चुनाव संपन्न होने तक इस प्रक्रिया को टालने की मांग की है. याचिका में केरल में कल बीएलओ आत्महत्या मामले का हवाला भी दिया है.

पिछले हफ़्ते, केरल उच्च न्यायालय ने स्थानीय निकाय के चुनावों से पहले राज्य में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को स्थगित करने से इनकार कर दिया था. जस्टिस वी जी अरुण ने कहा कि इसी तरह के मामले पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं. राज्य सरकार ने SIR को 21 दिसंबर, 2025 तक, प्रक्रिया पूरी होने तक स्थगित करने का अनुरोध किया था.

