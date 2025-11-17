विज्ञापन
SIR को लेकर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग भी पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

पिछले हफ़्ते, केरल उच्च न्यायालय ने स्थानीय निकाय के चुनावों से पहले राज्य में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को स्थगित करने से इनकार कर दिया था. जस्टिस वी जी अरुण ने कहा कि इसी तरह के मामले पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं.

SIR को लेकर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग भी पहुंचा सुप्रीम कोर्ट
  • इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने सुप्रीम कोर्ट में केरल में एसआईआर प्रक्रिया को तत्काल रोकने की याचिका दायर की है
  • मुस्लिम लीग ने स्थानीय निकाय चुनाव संपन्न होने तक मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया को स्थगित करने की मांग की है
  • याचिका में केरल के बीएलओ आत्महत्या मामले को भी विशेष रूप से उल्लेखित किया गया है
नई दिल्ली:

SIR को लेकर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग भी पहुंचा सुप्रीम कोर्ट और केरल में तुरंत एसआईआर प्रक्रिया को रोकने की मांग की. मुस्लिम लीग ने स्थानीय निकाय चुनावों का हवाला देते हुए चुनाव संपन्न होने तक इस प्रक्रिया को टालने की मांग की है. याचिका में केरल में कल बीएलओ आत्महत्या मामले का हवाला भी दिया है.

पिछले हफ़्ते, केरल उच्च न्यायालय ने स्थानीय निकाय के चुनावों से पहले राज्य में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को स्थगित करने से इनकार कर दिया था. जस्टिस वी जी अरुण ने कहा कि इसी तरह के मामले पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं. राज्य सरकार ने SIR को 21 दिसंबर, 2025 तक,  प्रक्रिया पूरी होने तक स्थगित करने का अनुरोध किया था.
 

