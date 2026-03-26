वीरता पुरस्कार पाने वाले सैनिकों को माता-पिता और पत्नी सहित ट्रेनों के AC कोच में यात्रा आजीवन फ्री

भारत सरकार ने सशस्त्र बलों के वीर जवानों को सम्मान देते हुए एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला किया है. रक्षा अधिकारियों के अनुसार, सेना मेडल, नौ सेना मेडल और वायु सेना मेडल (वीरता) से सम्मानित जांबाजों को अब भारतीय रेलवे में आजीवन मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी.

सरकार द्वारा जारी आदेश के तहत, इन वीरता पदक विजेताओं को फर्स्ट क्लास, सेकेंड एसी (2AC) और एसी चेयर कार में बिना किसी शुल्क के यात्रा की अनुमति होगी. विशेष बात यह है कि पदक विजेता के साथ एक सहयोगी (कंपैनियन) भी मुफ्त यात्रा कर सकेगा.

The Government of India has issued an order to grant railway concession in the form of complimentary lifelong free travel in First Class/ 2 AC / AC Chair Car, along with one companion in trains of Indian Railways to the awardees of Sana/Nau Sena/Vayu Sena Medal gallantry… pic.twitter.com/JJXowv7rSR — ANI (@ANI) March 26, 2026

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परिवार को भी मिलेगा लाभ

इस योजना का दायरा केवल पदक विजेताओं तक सीमित नहीं है. आदेश के मुताबिक परिवार के लोग भी इस सुविधा के पात्र होंगे:

वीरता पदक विजेता (सेना, नौ सेना और वायु सेना मेडल- गैलेंट्री)

जीवनसाथी (पति या पत्नी)

शहीद सैनिकों की विधवा/विधुर (पुनर्विवाह तक)

मरणोपरांत सम्मानित अविवाहित सैनिकों के माता-पिता

पहले छह ‘चक्र' पुरस्कारों तक सीमित थी सुविधा

अब तक आजीवन मुफ्त रेल यात्रा की सुविधा केवल परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र पुरस्कार विजेताओं को मिलती थी. नए आदेश के बाद सेना, नौ सेना और वायु सेना के वीरता पदक भी इसी श्रेणी में शामिल कर लिए गए हैं.

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मनोबल बढ़ाने वाला फैसला

जानकारों का मानना है कि यह कदम सशस्त्र बलों के जवानों का मनोबल बढ़ाने वाला है. यह केवल एक सुविधा नहीं, बल्कि देश की ओर से उन वीरों के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है, जिन्होंने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की परवाह नहीं की. रेलवे प्रशासन जल्द ही पात्र लाभार्थियों के लिए कॉम्प्लिमेंट्री लाइफटाइम रेल पास/कार्ड जारी करने की प्रक्रिया शुरू करेगा.

