समुद्र में और बढ़ेगी इंडियन नेवी की ताकत, नौसेना एंटी-सबमरीन जहाज 'माहे' को करेगी शामिल

भारतीय नौसेना सोमवार को मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में माहे श्रेणी के पहले पनडुब्बी रोधी युद्धक उथले जलयान (एएसडब्ल्यू-एसडब्ल्यूसी) को शामिल करेगी. पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन की ओर से आयोजित इस समारोह की अध्यक्षता थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी करेंगे. माहे की कमीशनिंग स्वदेशी शैलो-वॉटर के लड़ाकू विमानों की एक नई पीढ़ी के आगमन का प्रतीक होगी, जो आकर्षक, तेज और पूरी तरह से भारतीय होंगे.

आत्मनिर्भर भारत की पहल

80 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी सामग्री के साथ, माहे-श्रेणी युद्धपोत डिजाइन, निर्माण और एकीकरण में भारत की बढ़ती महारत को दर्शाता है. वह पश्चिमी समुद्र तट पर एक 'साइलेंट हंटर' के रूप में काम करेगी, जो आत्मनिर्भरता से प्रेरित होगी और भारत की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए समर्पित होगी. माहे का निर्माण कोच्चि स्थित कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) में किया गया. यह नौसेना के जहाजों के डिजाइन और निर्माण में भारत की आत्मनिर्भर भारत पहल का एक अत्याधुनिक उदाहरण है.

ये भी पढ़ें : 'रैम प्रहार' से उड़ी पाकिस्तान और चीन जैसे दुश्मनों की नींद, पढ़ें क्यों खास है ये युद्धाभ्यास

छोटा जहाज कितना शक्तिशाली

यह जहाज छोटा होते हुए भी शक्तिशाली है और चपलता, सटीकता व सहनशक्ति का प्रतीक है, जो तटीय क्षेत्रों पर प्रभुत्व बनाए रखने के लिए आवश्यक गुण माने जाते हैं. अपनी मारक क्षमता, चालबाजी और गतिशीलता के मिश्रण के साथ इस जहाज को पनडुब्बियों का पता लगाने, तटीय गश्त करने और देश के महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों को सुरक्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है. मालाबार तट पर स्थित ऐतिहासिक तटीय शहर माहे के नाम पर बने इस जहाज के शिखर पर 'उरुमी' अंकित है.

कमांडिंग अफसर क्या बोले

कमांडिंग ऑफिसर ए.सी. चौबे ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, “यह शैलो वॉटर क्राफ्ट में से पहला है, जिसे कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया और डिजाइन किया है. हमारे पास पूरी तरह से स्वदेशी हथियार और सेंसर हैं. हथियारों में एक नेवल सरफेस गन, एक स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर, टॉरपीडो, डिकॉय और स्टेबलाइज्ड रिमोट-कंट्रोल गन शामिल हैं. सेंसर में सोनार सिस्टम के साथ-साथ एलएफवीडीएस भी शामिल हैं."

ये भी पढ़ें : 22 मिनट में 9 आतंकी ठिकाने तबाह, 80 घंटों तक चला संघर्ष... ऑपरेशन सिंदूर की कहानी, आर्मी चीफ की जुबानी

जहाज में 80 प्रतिशत स्वदेशी पार्ट्स

लेफ्टिनेंट कमांडर प्रणश शर्मा ने कहा, "यह कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड का बनाया हुआ माहे क्लास का पहला जहाज है और इस जहाज में 80 प्रतिशत स्वदेशी पार्ट्स हैं. इस जहाज पर लगे हथियारों और सेंसर सूट की बात करें तो, सबसे पहले एनएसजी है, जो नेवल सरफेस गन है, जिससे हम सरफेस और एरियल डोमेन में किसी भी दुश्मन के पार्ट्स को न्यूट्रलाइज कर सकते है. लार्सन एंड टूब्रो सिस्टम हमें दुश्मन की सबमरीन और उनकी तरफ से फायर किए गए टॉरपीडो को न्यूट्रलाइज करने में मदद करता है."