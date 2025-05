गुजरात और राजस्थान में भारी बारिश के आसार, कई राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी; जानें 5 दिनों तक कैसा रहेगा मौसम

Indian Meteorological Department's Alert: भारतीय मौसम विभाग ने देशभर में मौसम को पूर्वानुमान जारी करते हुए लोगों को एलर्ट रहने की चेतावनी दी है. मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि 4 मई से लेकर 8 मई तक के लिए है, इस दौरान गुजरात राज्य और दक्षिण-पश्चिम राजस्थान में गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ भारी से भारी वर्षा होने की संभावना है. अगले 4-5 दिनों के दौरान उत्तर-पश्चिम भारत में गरज, बिजली, ओलावृष्टि, तेज़ हवाओं के साथ वर्षा जारी रहने की संभावना है. 06 और 07 मई को उत्तराखंड क्षेत्र में गरज और बिजली के साथ भारी वर्षा होने की संभावना है. ओडिशा, गंगीय पश्चिम बंगाल सहित भारत के पूर्व-मध्य और पूर्वी भागों में वर्षा और गरज के साथ होने वाली गतिविधियों का वर्तमान दौर 7 मई से कम होने की संभावना है.

रविवार को पूर्वी राजस्थान, मध्य भारत, ओडिशा, झारखंड में कुछ स्थानों पर 70-100 किमी प्रति घंटे की गति से तूफानी/तेज हवाएं चलीं. गुजरात क्षेत्र, जम्मू-कश्मीर-लद्दाख-गिलगित-बाल्टिस्तान-मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, गंगा के तटीय पश्चिम बंगाल, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, तमिलनाडु पुडुचेरी और कराईकल, केरल और माहे, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, तेलंगाना में अलग-अलग स्थानों पर 40-70 किमी प्रति घंटे की गति से हवाएं चलीं. उत्तराखंड, पश्चिमी राजस्थान, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ में अलग-अलग स्थानों पर ओलावृष्टि हुई. ओडिशा और मेघालय में अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा दर्ज की गई.

Realised weather during past 24 hours till 0830 hours IST of today, the 04th May 2025



