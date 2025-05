Meteorological Department's Alert: देशभर में एक्टिव वेदर को देखते हुए मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है. मौसम विभाग द्वारा कई इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, और कर्नाटक शामिल है. मौसम वैज्ञानिक के अनुसार इन इलाकों में इन इलाकों में मेघगर्जन और ओलावृष्टि के साथ तूफानी हवाएं जिसकी गति है 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. इसी को लेकर इन इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. साथ ही देश के ज्यादातर हिस्सों में मौसम विभाग द्वारा येलो अलर्ट जारी किया गया है.

केरल, उड़ीसा और कर्नाटका के कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावनाएं जताई गई है. साथ ही राजस्थान में धूल भरी आंधी की चेतावनी जारी की गई है. वहीं तमिलनाडु में गर्म मौसम की संभावना जताई गई है.

दिल्ली में खराब मौसम कि बीच मौसम विभाग ने चेतावनी देते हुए बताया कि अगले 2 घंटों के दौरान दिल्ली के कुछ स्थानों (जाफरपुर, नजफगढ़, द्वारका, पालम, आईजीआई एयरपोर्ट, वसंत विहार, वसंत कुंज, महरौली, तुगलकाबाद, छतरपुर, इग्नू, आयानगर, डेरामंडी), एनसीआर (गुरुग्राम, फरीदाबाद, मानेसर, बल्लभगढ़) पर मध्यम गरज और बिजली के साथ हल्की बारिश, 40-50 किमी/घंटा की गति तक पहुंचने वाली तेज हवाएं चलने की संभावना है.

Light spell of rainfall accompanied with moderate thunderstorm and lightning, gusty winds speed reaching 40-50 Km/h are very likely to occur at few places of Delhi ( Jafarpur, Nazafgarh, Dwarka, Palam, IGI Airport, Vasant Vihar, Vasant Kunj, Mahrauli, Tughlakabad, Chhattarpur,…