कश्मीर के केरन सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, सेना ने 3 आतंकियों को मार गिराया

जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) के केरन सेक्टर में नियंत्रण रेखा (LOC) पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम करते हुए सेना ने रविवार को तीन अज्ञात आतंकवादियों को मार गिराया. सेना ने कहा कि अंतिम जानकारी मिलने तक घुसपैठ रोधी अभियान जारी था. श्रीनगर स्थित सेना की चिनार कोर ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर लिखा, 'केरन सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर जारी घुसपैठ रोधी अभियान में तीन आतंकवादी मारे गए हैं. साथ ही हथियार और अन्य युद्ध सामग्री भी बरामद की गई हैं.'

OP DHANUSH II, KERAN #Kupwara



An Infiltration bid has been foiled today on #LoC in the Keran Sector, #Kupwara.



Operations are in progress