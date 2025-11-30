एयरबस A320 सीरीज के भारतीय विमान हुए अपडेट, जानिए क्यों था जरूरी और अब तक क्या हुआ

इंडिगो, एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने शनिवार से ए320 सीरीज के विमानों का सॉफ्टवेयर अपग्रेड शुरू कर दिया, ताकि संभावित विमान नियंत्रण समस्या को ठीक किया जा सके. नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने बताया कि प्रभावित 338 विमानों में 90 प्रतिशत में जरूरी बदलाव कर दिए गए हैं. इस वजह से कई उड़ानों में देरी हुई, जबकि कुछ को रद्द करना पड़ा.

Delhi–Chandigarh Indigo flight delayed for an unusually long time due to unavailability of a pilot. Passengers deserve better coordination and communication. Please fix this, @IndiGo6E. #FlightDelay”@mohol_murlidhar — Rajani Patil (@rajanipatil_in) November 29, 2025

विमानन नियामक के ताजा आंकड़ों के अनुसार इंडिगो और एयर इंडिया ने कोई उड़ान रद्द नहीं की, जबकि एयर इंडिया एक्सप्रेस ने चार उड़ाने रद्द कीं. सूत्रों ने बताया कि विभिन्न हवाई अड्डों पर उड़ानों में 60-90 मिनट तक की देरी हुई. इस अपग्रेड की वजह से पैसेंजर्स को काफी दिक्कत हुई. कांग्रेस की राज्यसभा सांसद ने ट्वीट पर अपने सफर के बारे में बात की.

सॉफ्टवेयर अपग्रेड की टाइमलाइन

डीजीसीए के आंकड़ों के अनुसार, भारतीय एयरलाइनों द्वारा संचालित 338 ए320 श्रृंखला के विमानों को उड़ान नियंत्रण से संबंधित संभावित समस्या के समाधान के लिए सॉफ्टवेयर अपग्रेड की आवश्यकता है. डीजीसीए के आंकड़ों के मुताबिक, शनिवार शाम 5:30 बजे तक कुल 338 में 270 विमानों में सॉफ्टवेयर अपग्रेड पूरा हो चुका था. इंडिगो के 200 विमान प्रभावित हैं, जिनमें से 184 को अपग्रेड किया जा चुका है. एयर इंडिया के 113 में 69 और एयर इंडिया एक्सप्रेस के 25 में 17 विमानों को अपग्रेड किया जा चुका था. सूत्रों ने बताया कि अब तक 90 प्रतिशत से अधिक प्रभावित विमानों को अपग्रेड किया जा चुका है. इस बीच, इंडिगो ने कहा कि सभी 200 ए320 श्रृंखला के विमान अब पूरी तरह से अपडेट हो चुके हैं. एयरलाइन ने रात 11.02 बजे ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि प्रत्येक विमान में तकनीकी आवश्यकता को पूरा कर लिया गया है और “हम अपनी नियमित सुरक्षा प्रक्रियाओं के तहत प्रदर्शन की बारीकी से निगरानी करते रहते हैं.' एयरलाइन ने कहा कि अपडेट के कारण किसी भी उड़ान को रद्द नहीं किया गया. एयर इंडिया ने रात 10.17 बजे ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि उसने अपने ए320 श्रृंखला के 90 प्रतिशत से अधिक विमानों का अपडेट करने का कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है. एक अधिकारी ने बताया कि एयर इंडिया एक्सप्रेस ने प्रभावित 25 विमानों में से 22 का अपग्रेड कार्य पूरा कर लिया है. यह अपग्रेड दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, अहमदाबाद और कोलकाता में एयरलाइंस के बेस पर किया जा रहा है. सभी प्रभावित विमानों का अपग्रेड 30 नवंबर सुबह 5:29 बजे तक पूरा करना है.

क्यों करना पड़ा अपडेट

एयरबस ने शुक्रवार को कहा था कि तीव्र सौर विकिरण की वजह से ए320 श्रेणी के काफी विमानों में उड़ान नियंत्रण के लिए जरूरी डेटा खराब हो सकता है और इस समस्या को ठीक करने के लिए सॉफ्टवेयर अपडेट करने के दौरान परिचालन में बाधा आएगी. इसके बाद डीजीसीए ने शनिवार को एयरलाइंस को तत्काल प्रभाव से जरूरी सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने का निर्देश जारी किया. यह कदम एयरबस के वैश्विक स्तर पर अलर्ट जारी करने और यूरोपीय एविएशन सेफ्टी अथॉरिटी (ईएएसए) के आपातकालीन निर्देश जारी करने के बाद उठाया गया. दुनिया भर में करीब 6000 प्रभावित विमानों को सॉफ्टवेयर अपग्रेड की जरूरत है. कुछ विमानों में हार्डवेयर को भी ठीक करना पड़ सकता है. कुल 8100 से ज्यादा ए320 श्रृंखला के विमान सेवा में हैं.

क्यों था अपडेट जरूरी

पूर्व पायलट एहसान खालिद ने पीटीआई वीडियोज को बताया कि ईएलएसी विमान का दिमाग और तंत्रिका तंत्र है. एक ईएलएसी में सॉफ्टवेयर की गंभीर समस्या है. पायलट कंट्रोल आगे करे तो विमान नीचे झुकना चाहिए, पीछे करे तो ऊपर उठना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा अपने आप होने लगे तो यह बहुत बड़ी दिक्कत है. इससे पहले 30 अक्टूबर को जेटब्लू का एक विमान उड़ान के दौरान सात सेकेंड में 100 फुट नीचे चला गया और 15 से ज्यादा लोग घायल हो गए. इस दौरान पायलट ने कुछ नहीं किया था, यह अपने आप हुआ. तेज सौर विकिरण की वजह से कंप्यूटर को गलत सिग्नल मिल गया और उसने अपने आप विमान को नीचे की तरफ झुकाना शुरू कर दिया. उन्होंने कहा, ''35 हजार फुट की ऊंचाई पर 100 फुट या सात सेकंड कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अहमदाबाद दुर्घटना याद कीजिए. उड़ान भरते वक्त ऐसा होता तो सात सेकंड में सब खत्म हो जाता. इस बार किस्मत से इंसानियत बच गई.''