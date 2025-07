Ind vs Eng 2nd Test: इंग्लैंड से इंडिया तक फैंस गदगद... भारत की ऐतिहासिक जीत पर किसने क्या कहा?

Ind vs Eng 2nd Test: भारत ने एजबेस्टन टेस्ट जीत लिया है. इंग्लैंड को जीत के लिए 608 रन का लक्ष्य मिला था, लेकिन उसकी पूरी टीम दूसरे सत्र में ही 271 रन पर सिमट गई और भारत ने 336 रन से मैच जीत लिया. आकाश दीप ने दूसरी पारी में छह विकेट और मैच में कुल 10 विकेट लिए. रनों के आधार भारत की इंग्लैंड के खिलाफ यह दूसरी सबसे बड़ी जीत है. इस जीत के साथ अब दोनों टीमें सीरीज में 1-1 की बराबरी पर आ गई हैं. तीसर मैच 10 जुलाई से लॉर्ड्स में खेला जाएगा.

गिल का क्लास, सिराज और आकाश दीप का स्वैग

भारत की इस जीत में कप्तान शुभमन गिल (269 और 161 रन), रवींद्र जडेजा (89 और 69 रन), मोहम्मद सिराज (पहली पारी में छह और दूसरी पारी में एक विकेट), आकाश दीप (मैच में 10 विकेट) और यशस्वी जायसवाल (पहली पारी में 87) और ऋषभ पंत (दूसरी पारी में 65) ने अहम भूमिका निभाई.

भारत ने इंग्लैंड को दिया था 607 रनों का लक्ष्य

भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 587 रन बनाए थे. इंग्लैंड की पहली पारी 407 पर सिमट गई थी. भारत ने अपनी दूसरी पारी 6 विकेट पर 427 रन बनाकर घोषित की थी और पहली पारी में मिले 180 रन की बढ़त के आधार पर इंग्लैंड को जीत के लिए 608 रन का लक्ष्य दिया था.

भारत की ऐतिहासिक जीत से इंग्लैंड से इंडिया तक में क्रिकेट प्रेमियों में खुशी की लहर दौड़ गई है. बर्मिंघम में मैच देखने आई टीम इंडिया की एक फैन ने कहा, "मैं बहुत खुश हूं. यह मेरा पहला क्रिकेट मैच था और हम खुश हैं कि भारत जीता. लेकिन हमें विराट और रोहित की कमी खली."

#WATCH | #INDvENG 2nd Test | Birmingham, UK | India beat England for the first time at Birmingham in Test, a young cricket fan says, "I am so happy. It was my first cricket match and we are happy that India won. But we missed Virat and Rohit." pic.twitter.com/ThDpP77Exv — ANI (@ANI) July 6, 2025

एक क्रिकेट प्रशंसक ने कहा, "मैं कहूंगा कि इंग्लैंड को आज मुश्किल समय का सामना करना पड़ रहा होगा क्योंकि शुभमन गिल की टीम भी इससे अलग नहीं है और वे यहां जीतने के लिए आए हैं. मैं आपको बता रहा हूं, चूंकि वे लीड्स में मैच हार गए थे, इसलिए वे खुद को साबित करना चाहते थे. गौतम गंभीर 'गंभीर' के रूप में, वे गंभीर थे और वे दुनिया को दिखाना चाहते थे कि यह टीम वापसी करने जा रही है और उन्होंने वही किया और मैं आपको बता रहा हूं, लॉर्ड्स बिल्कुल भी अलग नहीं होने जा रहा है... हम टेस्ट मैचों पर राज करने जा रहे हैं और हम जल्द ही टेस्ट चैंपियन बनने जा रहे हैं."

#WATCH | #INDvENG 2nd Test | Birmingham, UK | India beat England for the first time at Birmingham in Test, a cricket fan says, "I would say England must be having a hard time today because the Shubman Gill's team is no different and they are here to win. I'm telling you, since… pic.twitter.com/l1puFWPEOL — ANI (@ANI) July 6, 2025

दिल्ली में एक प्रशंसक ने कहा, "बहुत अच्छा लग रहा है. हम पिछला मैच हार गए थे...लेकिन हमने यह मैच जीत लिया है. शुभमन गिल...मज़ा आ गया."

#WATCH | A fan in Kanpur says, "Team India's batting and bowling were both really good...But both teams played well." pic.twitter.com/fmqEKliQiZ — ANI (@ANI) July 6, 2025

कानपुर में एक प्रशंसक ने कहा, "यह बहुत खुशी की बात है क्योंकि भारत ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी और गेंदबाजी की. अगर वे इसी तरह खेलते रहे तो वे अपना नाम रोशन करेंगे."

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ियों ने भारत की इस ऐतिहासिक जीत पर एक्स पर प्रतिक्रिया दी है. पढ़ें सहवाग, गांगुली ने क्या कुछ लिखा-