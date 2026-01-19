भारत के लिए दो दिन में दो बड़ी गुड न्यूज, अब IMF ने कहा- 7.3% की GDP रफ्तार से बढ़ेगा देश

- इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था 2025 में 7.3 प्रतिशत की दर से बढ़ सकती है
- CARE रेटिंग एजेंसी ने वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की जीडीपी 7 प्रतिशत की वृद्धि दर से बढ़ने की संभावना जताई
- विश्व की अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत की विकास दर काफी तेज और स्थिर बनी हुई है
Indian GDP Growth IMF Forecast: दुनिया में चल रही उथल-पुथल और बाजार में चल रही उथल-पुथल के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था अपनी चमक बिखेर रही है. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट के अनुसार, भारत की अर्थव्यवस्था 2025 में 7.3% और उसके बाद 2026 और 2027 में 6.4% की दर से आगे बढ़ने का अनुमान है. जहां दुनिया के कई बड़े देश आर्थिक सुस्ती और महंगाई से जूझ रहे हैं, वहीं भारत की यह ग्रोथ सभी देशों के लिए एक उदाहरण पेश कर रही है.
बीते दिन रेटिंग एजेंसी केयरएज की रिपोर्ट जारी हुई थी, जिसमें बताया गया कि वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की जीडीपी 7% की शानदार दर से बढ़ सकती है. यानी दो दिन में दो गुड न्यूज देश को मिली हैं.
दुनिया से तेज भारत की ग्रोथ
IMF रिपोर्ट की खास बातें
- देश में लोकल डिमांड बढ़ रही है
- सरकारी निवेश में इजाफा हुआ है
- प्राइवेट कंपनियां कैपिटल पर खर्च बढ़ा रही हैं
- 2025 में खाने-पीने की चीजो की कीमतों में कमी आई
- बदलती ट्रेड पॉलिसी से इन्वेस्टमेंट को मजूबूती मिली है
- बड़े पैमाने पर आसानी से लोन की सुविधा बढ़ी है
कोई देश नहीं दूर-दूर तक
दूसरे देशों की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका के 2026 में 2.4%, चीन के 4.5% और यूरो क्षेत्र के मामूली 1.3% की दर से बढ़ने का अनुमान है. रिपोर्ट में बताया है कि जहां दूसरे विकासशील देश 4.2% की ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे में भारत की यह रफ्तार कमाल की है.
उम्मीद से बेहतर तिमाही में ग्रोथ
IMF ने कहा, "भारत की 2025 के लिए विकास दर को 0.7% अंक बढ़ाकर 7.3% किया गया है, जिससे पता चल रहा है कि साल की तीसरी और चौथी तिमाही में उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन हुआ है."
बदलती ट्रेड पॉलिसी से आने वाली मुश्किलों को बढ़ते इन्वेस्टमेंट से कम किया जा रहा है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) भी इसमें अहम भूमिका निभा रहा है.
