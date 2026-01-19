भारत के लिए दो दिन में दो बड़ी गुड न्यूज, अब IMF ने कहा- 7.3% की GDP रफ्तार से बढ़ेगा देश

Indian GDP Growth IMF Forecast: दुनिया में चल रही उथल-पुथल और बाजार में चल रही उथल-पुथल के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था अपनी चमक बिखेर रही है. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट के अनुसार, भारत की अर्थव्यवस्था 2025 में 7.3% और उसके बाद 2026 और 2027 में 6.4% की दर से आगे बढ़ने का अनुमान है. जहां दुनिया के कई बड़े देश आर्थिक सुस्ती और महंगाई से जूझ रहे हैं, वहीं भारत की यह ग्रोथ सभी देशों के लिए एक उदाहरण पेश कर रही है.

बीते दिन रेटिंग एजेंसी केयरएज की रिपोर्ट जारी हुई थी, जिसमें बताया गया कि वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की जीडीपी 7% की शानदार दर से बढ़ सकती है. यानी दो दिन में दो गुड न्यूज देश को मिली हैं.

दुनिया से तेज भारत की ग्रोथ

इसके उलट, दुनिया की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ साल 2025 और 2026 में 3.3% की दर से और 2027 में 3.2% रह सकती है. यानी भारत की विकास दर के आस-पास कोई नहीं है. आईएमएफ के इस पॉजिटिव आउटलुक की वजह मजबूत घरेलू डिमांड, लगातार बढ़ रहे पब्लिक सेक्टर के निवेश और निजी पूंजीगत खर्च में धीरे-धीरे सुधार को माना जा रहा है.

IMF रिपोर्ट की खास बातें