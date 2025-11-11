विज्ञापन
सब जानते हैं असलियत... इस्‍लामाबाद में आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्‍तान को जमकर लताड़ा  

इस्लामाबाद की कोर्ट के बाहर हुआ हमला एक सुसाइड ब्‍लास्‍ट था और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दावा किया है कि इस हमले में 'भारत समर्थित सक्रिय समूहों' का हाथ है.

  • भारत ने पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ द्वारा लगाए गए भारत समर्थित आतंकवादी आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया.
  • इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में हुए आत्मघाती हमले में बारह लोगों की मौत हुई और पाकिस्तान में तनाव की स्थिति.
  • भारत ने कहा कि पाकिस्तान की यह रणनीति देश के अंदर चल रहे संवैधानिक संकट से ध्यान भटकाने की कोशिश है.
नई दिल्‍ली:

भारत ने मंगलवार को इस्लामाबाद में हुए आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के आरोपों को 'निराधार और मनगढ़ंत' बताया है. भारत ने इन आरोपों को सख्ती से खारिज करते हुए पाकिस्‍तान को जमकर लताड़ा है. भारत ने कहा हैकि यह उस देश के 'भ्रमित नेतृत्व' की एक पूर्वानुमानित चाल है, जो झूठी कहानियां गढ़कर अपने लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है. मंगलवार को इस्‍लामाबाद की सेशन कोर्ट में ब्‍लास्‍ट हुआ जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई है. 

पाकिस्‍तान के आरोपों को नकारा 

इस्लामाबाद की कोर्ट के बाहर हुआ हमला एक सुसाइड ब्‍लास्‍ट था और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दावा किया है कि इस हमले में 'भारत समर्थित सक्रिय समूहों' का हाथ है. भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि अंतरराष्‍ट्रीय समुदाय वास्तविकता से भली-भांति परिचित है और पाकिस्तान की 'हताश कोशिशों' से गुमराह नहीं होगा. उन्होंने कहा, 'भारत पाकिस्तान के भ्रमित नेतृत्व द्वारा लगाए जा रहे इन निराधार और बेबुनियाद आरोपों को पूरी तरह खारिज करता है.'  

ध्‍यान भटकाने की कोशिश 

जायसवाल ने आगे कहा, 'यह पाकिस्तान की एक पूर्व निर्धारित रणनीति है, जो भारत के खिलाफ झूठे नैरेटिव गढ़कर अपने देश के अंदर चल रहे सैन्य-प्रेरित संवैधानिक संकट और सत्ता संघर्ष से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है.' दरअसल, शरीफ सरकार इन दिनों विपक्ष के निशाने पर है क्योंकि उसने हाल ही में संविधान में संशोधन कर चीफ ऑफ डिफेंस स्‍टाफ  की एक नई पोस्‍ट बनाई है. 

रक्षा मंत्री कह रहे कुछ और 

जायसवाल ने दोहराया, 'अंतरराष्ट्रीय समुदाय हकीकत जानता है और पाकिस्तान की हताश भटकाने वाली चालों से प्रभावित नहीं होगा.' इस्लामाबाद में हुए आत्मघाती हमले को लेकर पाकिस्तान के गृहमंत्री मोहसिन नकवी ने बताया कि हमलावर कोर्ट में घुसना चाहता था, लेकिन नाकाम रहने पर उसने इमारत के गेट पर खड़ी पुलिस की गाड़ी के पास विस्फोटक उड़ा दिए. 
जहां प्रधानमंत्री शरीफ ने भारत समर्थित समूहों को इस हमले के लिए जिम्मेदार ठहराया, वहीं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इस धमाके के जरिए अफगान तालिबान ने एक संदेश भेजा है. 

