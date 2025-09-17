विज्ञापन
अगर तुम्हारी हिम्मत है तो शहीदों को देते... सौरभ भारद्वाज का सूर्यकुमार यादव पर हमला

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हिम्मत नहीं है इनकी, औकात नहीं है इनकी. कुछ भी कर सके. हां, फर्जी में ये बोल दो कि हम इसको समर्पित कर रहे हैं और हम उसको समर्पित कर रहे हैं. 

  • AAP के नेता सौरभ भारद्वाज ने सूर्यकुमार यादव को निशाना बनाया.
  • भारद्वाज ने यादव से मैच की सारी कमाई पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के परिवारों को दान करने की चुनौती दी.
  • सूर्यकुमार यादव ने जीत का श्रेय ऑपरेशन सिंदूर के जवानों को दिया और पीड़ित परिवारों के प्रति सहानुभूति जताई.
नई दिल्ली:

आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने टी-20 कप्तान सूर्यकुमार यादव पर एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ जीत के बाद पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए निशाना साधा है. उन्होंने सूर्यकुमार को चुनौती दी है कि वह अपनी मैच की सारी कमाई पीड़ितों के परिवारों को दान कर दें.

यादव ने इस जीत को पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों को इतनी आसानी से समर्पित कर दिया है. अगर तुम्हारी औकात है, और तुम्हारी बीसीसीआई (भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड) की औकात है और तुम्हारी आईसीसी (अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद) की औकात है, तो तुम्हें दूसरी चुनौती भी देते हैं. जितना पैसा तुमने प्रसारण अधिकारों से कमाया है, विज्ञापनदाताओं से कमाया है, और इस शुद्ध धंधे में आपने कमाया है, उसे 26 पहलगाम आतंकी विधवाओं को दे दो. हम भी मान जाएंगे तुमने समर्पित किया है.

सौरभ भारद्वाज

आम आदमी पार्टी के नेता

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हिम्मत नहीं है इनकी, औकात नहीं है इनकी. कुछ भी कर सके. हां, फर्जी में ये बोल दो कि हम इसको समर्पित कर रहे हैं और हम उसको समर्पित कर रहे हैं. 

रविवार को भारत ने सात विकेट से मैच जीता, जिसके लिए सोशल मीडिया पर बहिष्कार की मांग की गई थी, तथा पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर बीसीसीआई की इस मैच के लिए सहमति जताने पर कड़ी आलोचना हुई थी.

मैच के बाद, भारतीय कप्तान यादव ने जीत का श्रेय "ऑपरेशन सिंदूर" के जवानों को दिया और कहा कि टीम "पहलगाम आतंकवादी हमले के पीड़ितों के परिवारों के साथ खड़ी है". इसके अलावा, भारतीय खिलाड़ियों ने विपक्षी टीम से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया. टॉस के समय भी, दोनों कप्तानों - भारत के यादव और पाकिस्तान के सलमान अली आगा - ने हाथ नहीं मिलाया.

भारद्वाज की टिप्पणी पर अभी तक न तो सूर्यकमार यादव, बीसीसीआई या आईसीसी की ओर से कोई प्रतिक्रिया आई. 

इससे पहले कई विपक्षी नेताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ खेलने के भारत के फैसले पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा था और कहा था कि इससे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की देशभक्ति का "ढोंग" उजागर हो गया है. उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि देश को इसमें भाग न लेकर दृढ़ता दिखानी चाहिए थी. शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा, "जब हमने (भारत ने) कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद का जनक है, तो दुनिया आपसे सवाल पूछेगी. आप पाकिस्तान के दुश्मन हैं या दोस्त? अगर आप उनके दुश्मन हैं, तो सारे रिश्ते तोड़ दीजिए."

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मैच को मंजूरी देने, लेकिन पड़ोसी देश में सिख जत्था भेजने की अनुमति न देने के लिए केंद्र की आलोचना की.

