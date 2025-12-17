AAP का आरोप- दिल्ली के प्रदूषण से सेंटा हुए बीमार, सिरसा बोले- गंदी राजनीति बंद करें केजरीवाल

दिल्ली में प्रदूषण से बुरा हाल है. विपक्षी दल आम आदमी पार्टी (AAP) लगातार प्रदूषण के मुद्दे पर सवाल सरकार को घेर रही है. बुधवार को आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि दिल्ली के कनॉट प्लेस में लोगों में टॉफी और चॉकलेट बांटने आए सेंटा क्लॉज खतरनाक प्रदूषण से बीमार पड़ गए. दूसरी ओर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आप पर प्रदूषण के मसले पर गंदी राजनीति का आरोप लगाया है. सिरसा ने कहा कि आप के लोग जगह-जगह कूड़ा जलाकर दिल्ली में प्रदूषण बढ़ा रहे हैं. उन्होंने केजरीवाल से गंदी राजनीति बंद करने को कहा.

सौरभ भारद्वाज बोले- AQI देख बेहोश हो गए सेंटा

दूसरी ओर बुधवार को कनॉट प्लेस पर आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज, विधायक संजीव झा समेत अन्य नेताओं ने सेंटा के साथ लोगों में टॉफी बांटी. इस दौरान सौरभ भारद्वाज ने भाजपा सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जब सेंटा को दिल्ली का एक्यूआई दिखाया गया तो वह बेहोश हो गए. इसके बाद मजबूरी में उन्हें गैस मास्क लगाने पड़े और दिल्ली की जहरीली हवा से बच पाए.

माफी मांगने के बदले इस्तीफा देना चाहिएः सौरभ

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सेंटा क्लॉज ने भाजपा सरकार को संदेश दिया कि कुछ काम करें. दिल्लीवालों ने उन्हें एक ही मौका दिया है. दिल्ली की हवा की तरह भाजपा सरकार का प्रशासन भी वेरी पुअर है. इन्हें माफी मांगने के बजाय इस्तीफा देना चाहिए.

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि क्रिसमस से पहले सेंटा क्लॉज भारत और देश की राजधानी दिल्ली आए लेकिन आते ही प्रदूषण के कारण बीमार पड़ गए. बड़ी मुश्किल से उनका स्वास्थ्य ठीक हुआ और फिर उन्होंने इंडस्ट्रियल मास्क पहनकर कनॉट प्लेस में बच्चों को चॉकलेट बांटी.

डॉक्टर कह रहे- प्रदूषण से बीमार हो रहे दिल्ली वाले

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि डॉक्टर और अस्पताल सहित सभी लोग कह रहे हैं कि प्रदूषण की वजह से दिल्ली में लोग बीमार पड़ रहे हैं और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को इस पर काम करने को कहा है. कनॉट प्लेस के जनपथ सहित पूरी दिल्ली में एक्यूआई बेहद खराब श्रेणी में है.

सेंटा ने कहा- बच्चा हर रोज 15 सिगरेट के बरार धुआं ले रहा

सांता क्लॉज ने कहा कि मास्क लगाने पर भी मेरा दम घुट रहा है और प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ चुका है कि एक बच्चा प्रतिदिन 15 सिगरेट के बराबर धुआं अंदर ले रहा है. जो बच्चे कभी इन चीजों को देखते तक नहीं हैं, वे भी इसके शिकार हो रहे हैं.

