एयरस्ट्राइक के बाद कई एयरपोर्ट बंद, फ्लाइट्स कैंसिल, घर से निकलने से पहले ये ट्रैवल एडवाइजरी जरूर देखें

पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत ने बुधवार तड़के पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) के आतंकी ठिकानों पर एयरस्ट्राइक (Pakistan Airstrike) कर दी. सेना ने आतंकियों के 9 ठिकानों, लॉन्चपैड और ट्रेनिंग कैंपों को निशाना बनाया और अब तक 62 आतंकियों को ढेर कर दिया है. ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे देश में अलर्ट घोषित कर दिया गया है. इस बीच देश के कई हिस्सों में 11 एयरपोर्ट का ऑपरेशन बंद कर दिया गया है और कई एयरलाइन कंपनियों ने कई फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया या इनको देर से चलाया जाएगा. एयर इंडिया ने 9 शहरों में दोपहर 12 बजे तक सभी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं. अमृतसर, पठानकोट और जोधपुर एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है. यात्रियों से अपील है कि घर से एयरपोर्ट के लिए निकलने से पहले फ्लाइट्स का स्टेटस जरूर चेक कर लें.

मौजूदा हालात को देखते हुए एयर इंडिया ने जम्मू, श्रीनगर, लेह, जोधपुर, अमृतसर, भुज, जामनगर, चंडीगढ़ और राजकोट से आने-जाने वाली सभी फ्लाइट्स 7 मई दोपहर 12 बजे तक रद्द कर दी हैं. कंपनी ने कहा है कि आगे की जानकारी मिलते ही अपडेट दिया जाएगा. एयर इंडिया ने बताया कि अमृतसर जाने वाली दो अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को दिल्ली भेज दिया गया है. यात्रियों को हुई परेशानी के लिए उसने खेद जताया.

इंडिगो एयरलाइंस ने भी मौजूदा स्थिति को देखते हुए आज के लिए श्रीनगर, जम्मू, अमृतसर, लेह, चंडीगढ़, धर्मशाला, बीकानेर और जोधपुर से उड़ानें रद्द कर दी हैं. यात्रियों से अपील की गई है कि वे हवाई अड्डे पर जाने से पहले अपनी फ्लाइट्स की स्थिति जांच लें.

स्पाइसजेट ने उत्तरी भारत के कई हिस्सों जैसे धर्मशाला, लेह, जम्मू, श्रीनगर और अमृतसर के एयरपोर्ट बंद कर दिए हैं. इसका असर फ्लाइट्स पर पड़ना तो तय है, इसलिए यात्री सोच समझकर अपनी प्लानिंग करें और फ्लाइट स्टेटस की जानकारी लेते रहें.

अकासा एयरलाइन्‍स ने मौजूदा स्थिति को देखते हुए श्रीनगर हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया है. श्रीनगर से आने-जाने वाली फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं.उन्होंने यात्रियों से अपील करते हुए कहा कि एयरपोर्ट आने से पहले फ्लाइट्स की स्थिति http://bit.ly/qpfltsts पर जरूर चेक कर लें. किसी भी अतिरिक्त सहायता के लिए उनके 24x7 आकाश केयर सेंटर से +91 9606 112131 पर संपर्क करें.'

बता दें कि 'ऑपरेशन सिंदूर' आतंकवादी संगठनों के उन ठिकानों पर किया गया जो 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर में हुए आतंकी हमले में शामिल थे. उस हमले में 25 भारतीय और 1 नेपाली नागरिक की जान गई थी. भारत सरकार ने बताया कि इस कार्रवाई में आतंकियों के सभी 9 ठिकाने सफलतापूर्वक तबाह किए गए और पाकिस्तान की आम जनता या सेना को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है.