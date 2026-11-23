पंजाब में अकाली दल के साथ संभावित गठबंधन हो, उत्तर प्रदेश में छोटी पार्टियों के साथ सीटों का बंटवारा हो या महिला आरक्षण और परिसीमन पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने का मामला हो, बीजेपी हर मुद्दे पर सोच-समझकर आगे बढ़ रही है. पार्टी की रणनीति है- चर्चा, विचार-विमर्श और फिर फैसला.बीजेपी हर विकल्प पर सावधानी से विचार कर रही है. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि इन मुद्दों पर कोई काम नहीं हो रहा है. पार्टी का राजनीतिक और संगठनात्मक तंत्र हर मोर्चे पर सक्रिय है. चुनावी संभावनाओं का आकलन किया जा रहा है, जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत किया जा रहा है. आंकड़ों का विश्लेषण किया जा रहा है, ताकि कोई भी फैसला लेने से पहले पूरी तैयारी हो.

बीजेपी के सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया कि पार्टी के इस तरीके को तीन शब्दों में समझा जा सकता है-Discussion, Deliberation and Delivery यानी चर्चा, विचार-विमर्श और फिर फैसला. इसका मतलब है कि पार्टी का नेतृत्व ऐसे फैसले लेने से पहले पूरी तैयारी करना चाहता है, जिनका लंबे समय तक राजनीतिक असर पड़ सकता है.

पंजाब में बीजेपी का अकाली दल से समझौता होगा या नहीं

पंजाब में शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी के दोबारा एक साथ आने की संभावना को 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम के तौर पर देखा जा रहा है. बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की अकाली दल के कई नेताओं के साथ बातचीत हुई है. बातचीत अभी जारी है, लेकिन अब सवाल सिर्फ यह नहीं रह गया है कि दोनों पार्टियां गठबंधन करेंगी या नहीं. अब यह भी अहम हो गया है कि गठबंधन में बीजेपी कितनी बड़ी भूमिका चाहती है.

पहले 117 सीटों वाली पंजाब विधानसभा में बीजेपी 23 सीटों पर चुनाव लड़ती थी. बाकी सीटों पर अकाली दल के उम्मीदवार मैदान में उतरते थे. लेकिन इस बार बीजेपी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है. पार्टी शहरी इलाकों में अपनी पारंपरिक मजबूत पकड़ से बाहर निकलकर दूसरे क्षेत्रों में भी अपना जनाधार बढ़ाना चाहती है. चर्चा है कि बीजेपी 30-35 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है. पार्टी उन्हीं सीटों पर उम्मीदवार उतारना चाहती है, जहां उसे जीत की संभावना नजर आती है. लेकिन इस समझौते पर अभी कोई अंतिम सहमति नहीं बन पाई है.

बीजेपी के लिए यह जरूरी है कि गठबंधन में उसे जो भी सीटें मिलें, उन पर जीतने की संभावना हो. पार्टी के भीतर इस मुद्दे पर कुछ असहमति भी है. पंजाब में लंबे समय से बीजेपी के साथ जुड़े कुछ नेता गठबंधन में दोयम दर्जे की भूमिका स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं. पार्टी के वरिष्ठ नेता सार्वजनिक रूप से यह बात कह चुके हैं कि लंबे समय से पार्टी में काम कर रहे नेताओं और दूसरी पार्टियों से बीजेपी में आए नेताओं की राय अलग-अलग है.

बीजेपी को अकाली दल से गठबंधन का कितना फायदा होगा

ऐसे में बीजेपी को यह देखना होगा कि अकाली दल के साथ गठबंधन करने से उसे चुनाव में कितना फायदा होगा और पंजाब में अपने दम पर पार्टी का विस्तार करने की कितनी संभावना है. हो सकता है कि इसी वजह से पार्टी इस फैसले को टाल रही है. बीजेपी के चुनावी रणनीतिकार और केंद्रीय मंत्री सीआर पाटील पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों का बारीकी से विश्लेषण कर रहे हैं, ताकि संभावित उम्मीदवारों का चयन किया जा सके.

वहीं आरएसएस की ओर से भी जमीनी स्तर पर काम किया जा रहा है. संघ उन करीब 6,000 बूथों पर काम कर रहा है, जहां बीजेपी ने 2022 के चुनाव में जीत हासिल की थी. इसके अलावा करीब 5,900 ऐसे बूथों पर भी ध्यान दिया जा रहा है, जहां पार्टी बहुत कम अंतर से हारी थी. इन बूथों पर हार का अंतर सिर्फ 1 से 100 वोटों के बीच था.

पंजाब में जनता की राय कैसे जान रही है बीजेपी

बीजेपी 'पीपुल्स मेनिफेस्टो' अभियान के तहत पूरे पंजाब के लोगों से उनकी राय मांग रही है. इसके लिए खास गाड़ियां गांवों और शहरों में भेजी जाएंगी. लोग क्यूआर कोड और मोबाइल नंबर के जरिए भी अपनी राय दे सकेंगे. पार्टी की कोशिश है कि चुनावी घोषणा पत्र जनता की राय और उनकी जरूरतों के आधार पर तैयार किया जाए.

यूपी में बीजेपी क्यों नहीं कर पा रही है सीटों का बंटवारा

उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सामने चुनावी चुनौती काफी बड़ी है. सहयोगी दलों के साथ सीटों का बंटवारा अंतिम रूप देने से पहले पार्टी सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में अपना संगठन मजबूत करना चाहती है. बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व छोटे एनडीए सहयोगी दलों को सीटें देने का वादा करने से पहले यह समझना चाहता है कि जमीनी स्तर पर पार्टी की अपनी ताकत कितनी है.

प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की अगुवाई में हो रही बैठकों में पार्टी की कमजोरियों को दूर करने, हर विधानसभा क्षेत्र में जिम्मेदारियां तय करने और ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं तक पहुंचने पर ध्यान दिया जा रहा है. बताया जा रहा है कि ये बैठकें देर शाम तक चलती हैं और अगले दिन सुबह नेता फिर उन्हीं मुद्दों पर चर्चा शुरू कर देते हैं.

पार्टी की एक अहम पहल 'मिशन 403' है. इसके तहत हर विधानसभा क्षेत्र में एक महिला विस्तारक की जिम्मेदारी तय की गई है. ये महिला विस्तारक घर-घर जाकर महिला मतदाताओं से सीधे संपर्क करेंगी. उन्हें सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और उनसे मिलने वाले फायदों के बारे में बताया जाएगा. इसके अलावा समाज के अलग-अलग वर्गों से संपर्क करने के लिए टीमें बनाई गई हैं. इन टीमों का काम स्थानीय लोगों की समस्याओं को समझना और उन मतदाताओं से दोबारा संपर्क करना है, जो किसी वजह से पार्टी से दूर हो गए हैं.

बीजेपी ने यूपी में अपने विधायकों को क्या लक्ष्य दिए हैं

पार्टी ने अपने चुने हुए जनप्रतिनिधियों के लिए भी कुछ खास लक्ष्य तय किए हैं. मथुरा में हुई योजना बैठक के बाद सांसदों, विधायकों और दूसरे जनप्रतिनिधियों को लोगों से संपर्क बढ़ाने के लक्ष्य दिए गए हैं. हर विधायक को पांच दिसंबर तक अपने विधानसभा क्षेत्र में 50 चौपाल लगाने का लक्ष्य दिया गया है. इसी अवधि में सांसदों को अपने लोकसभा क्षेत्र में 10 चौपाल लगाने के लिए कहा गया है.

जिन विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी का विधायक नहीं है या जहां पार्टी कमजोर मानी जाती है, वहां विधान परिषद सदस्यों को लोगों के बीच जाने की जिम्मेदारी दी गई है. इसके अलावा, राज्यसभा सांसदों को भी विधानसभा क्षेत्रों के उन हिस्सों में चौपाल लगाने के लिए कहा गया है, जहां बीजेपी की स्थिति कमजोर है. बैठक में मतदाता पंजीकरण, एसआईआर अभियान, प्रस्तावित 'लोकतंत्र बचाओ यात्रा' और बूथ स्तर पर पार्टी की गतिविधियों पर भी चर्चा हुई. कुल मिलाकर, पार्टी की कोशिश है कि चुनाव से काफी पहले ही मतदाताओं तक पहुंच बनाई जाए.

सहयोगी दलों के साथ फैसला लेने में देरी क्यों?

संगठन को मजबूत करने के साथ-साथ बीजेपी ने 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए के सहयोगी दलों के साथ सीटों के बंटवारे पर बातचीत भी शुरू कर दी है. केंद्रीय नेतृत्व पहले यह समझना चाहता है कि हर सहयोगी दल की जमीनी ताकत कितनी है. इसी आधार पर उनकी सीटों की मांग पर फैसला किया जाएगा.

सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया कि अपना दल (एस) की प्रमुख और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की है. कहा जा रहा है कि वो विधानसभा चुनाव में 25 सीटें मांग रही हैं. वहीं, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी नेतृत्व को 33 विधानसभा क्षेत्रों की सूची सौंपी है.

उत्तर प्रदेश में एनडीए के दूसरे प्रमुख सहयोगी दलों में राष्ट्रीय लोक दल और निषाद पार्टी भी शामिल है. बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को अलग-अलग सहयोगी दलों के साथ बातचीत की जिम्मेदारी दी गई है.मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी से चर्चा करेंगे. उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक अपना दल (एस) के नेताओं से बातचीत करेंगे.प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद से चर्चा कर रहे हैं. इसी तरह उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को ओम प्रकाश राजभर से बातचीत की जिम्मेदारी मिली है.

सीटों के बंटवारे पर अंतिम फैसला बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व करेगा. पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि सहयोगी दलों को संतुष्ट भी रखा जाए और उन मजबूत सीटों को भी न छोड़ा जाए, जहां बीजेपी के अपने उम्मीदवार जीत सकते हैं. इन सहयोगी दलों का पिछले चुनावों में अच्छा प्रदर्शन रहा है. 2022 के विधानसभा चुनाव में अपना दल (एस) ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 12 पर जीत हासिल की थी. इसी तरह निषाद पार्टी ने 10 सीटों पर चुनाव लड़कर छह सीटें जीती थीं. इसलिए इन पार्टियों के पास ज्यादा सीटें मांगने का आधार भी है.

संसद में परिसीमन और महिला आरक्षण

देश के स्तर पर एक और बड़ा मुद्दा संसद का विशेष सत्र बुलाने का है. इस सत्र में महिला आरक्षण और परिसीमन को लागू करने के लिए संविधान में संशोधन पर विचार किया जा सकता है. इस फैसले के दूरगामी राजनीतिक नतीजे हो सकते हैं. बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व विशेष सत्र बुलाने के राजनीतिक और संसदीय असर पर विचार कर रहा है. इस प्रस्ताव का मकसद संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 फीसद आरक्षण देना और परिसीमन के बाद लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाना है. सरकार लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों की संख्या बढ़ाने पर भी चर्चा कर रही है. लेकिन इस मामले में सबसे बड़ी चुनौती जरूरी संख्या जुटाने की है.

क्या संसद में सरकार के पास संख्या बल है

सरकार ने लोकसभा में इस प्रस्ताव को पारित कराने के लिए 361 वोटों का लक्ष्य तय किया है. लेकिन फिलहाल एनडीए के पास इतनी संख्या नहीं है कि वह आसानी से इस लक्ष्य को हासिल कर सके. इसलिए दूसरे दलों का समर्थन भी जरूरी हो सकता है. इसके अलावा, विपक्षी पार्टियों और राज्यों के साथ सहमति बनाना भी एक बड़ी चुनौती है. खासकर परिसीमन को लेकर कुछ राज्यों को चिंता है.

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि विपक्षी दलों को संसद का विशेष सत्र बुलाने के किसी भी प्रस्ताव के बारे में औपचारिक रूप से जानकारी नहीं दी गई है. फिलहाल विशेष सत्र की कोई आधिकारिक तारीख या अवधि भी तय नहीं हुई है. संसद का मानसून सत्र 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था, लेकिन इसे औपचारिक रूप से समाप्त नहीं किया गया है. इसका मतलब है कि सरकार नया सत्र बुलाने के बजाय मौजूदा सत्र को ही दोबारा शुरू कर सकती है.

इसके अलावा, 17 अप्रैल को लोकसभा में संविधान संशोधन के प्रस्ताव को पारित कराने के लिए जरूरी संख्या नहीं मिल पाई थी. ऐसे में बीजेपी के सामने सवाल यह है कि क्या संविधान संशोधन को पारित कराने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाना सही रहेगा? अगर संसद में यह संशोधन पास नहीं हो पाता है, तो इसके राजनीतिक नतीजे भी हो सकते हैं.

सीटें 50 प्रतिशत तक बढ़ाने पर चर्चा की है.

लेकिन इस प्रस्ताव के लिए राजनीतिक सहमति बनाना आसान नहीं है. इसलिए विशेष सत्र बुलाने का समय बहुत सोच-समझकर तय करना होगा. सरकार को संसद में जरूरी संख्या, राज्यों की चिंताओं और दूसरे राजनीतिक दलों का समर्थन मिलने की संभावना को ध्यान में रखना होगा.

बीजेपी फैसले लेने में देरी क्यों कर रही है?

इन तीनों मुद्दों को देखने पर बीजेपी की रणनीति का एक पैटर्न समझ में आता है. पंजाब में बीजेपी अकाली दल के साथ बड़े गठबंधन में जाने से पहले यह सुनिश्चित करना चाहती है कि अपने दम पर उसकी ताकत कितनी है. उत्तर प्रदेश में पार्टी सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में अपना संगठन मजबूत कर रही है.इसके साथ ही एनडीए के सहयोगी दलों की मांगों और चुनाव में उनकी उपयोगिता का आकलन कर रही है.

संसद के मामले में सरकार विशेष सत्र बुलाने से पहले जरूरी संख्या और व्यापक राजनीतिक सहमति मिलने की संभावनाओं पर विचार कर रही है. हालांकि, फैसले लेने में देरी के अपने खतरे भी हैं. पंजाब में गठबंधन पर फैसला टलने से दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं में भ्रम पैदा हो सकता है. इससे विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव की तैयारियां भी प्रभावित हो सकती हैं.

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