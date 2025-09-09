विज्ञापन
सही ट्रैक पर देश... NDTV GST कॉन्क्लेव में अमेरिकी टैरिफ के सवाल पर बोले पीयूष गोयल

अमेरिकी टैरिफ पर समाधान के सवाल पर पीयूष गोयल बोले, "मैं ज्योतिषी तो नहीं हूं. पर मेरा मानना है कि भारत सही ट्रैक पर है. भारत जो कर रहा है वो अपने देश के हित में कर रहा है.

  • वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, जीएसटी रेट्स में कटौती से भारतीयों की खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी
  • अमेरिकी टैरिफ का भारत की जीडीपी पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि अर्थव्यवस्था निर्यात पर निर्भर नहीं है
  • भारत अपने किसानों, मछुआरों और कारीगरों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए सही आर्थिक दिशा में अग्रसर है
एनडीटीवी के 'GST Conclave' कार्यक्रम में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जीएसटी रिफॉर्म पर अपनी राय रखते हुए कहा कि इस फैसले से भारतीयों के पास खर्च करने के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसे होंगे, जिससे देश की डिमांड को बूस्ट मिलेगा. पीयूष गोयल ने बोले, "जीएसटी रेट्स में कटौती से लोगों की खर्च करने के लिए इनकम बढ़ेगी, जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी बात है."

'अमेरिकी टैरिफ का असर जीडीपी पर नहीं'

अमेरिका के 50% रेसिप्रोकल टैरिफ पर पीयूष गोयल ने कहा, "अमेरिकी टैरिफ का असर देश की जीडीपी पर कोई खास नहीं होगा. भारत एक आयत निर्भर देश है. साथ ही देश की जीडीपी निर्यात पर डिपेंड नहीं है. इसलिए कह सकता हूं कि टैरिफ का बड़ा असर नहीं, छोटा रह सकता है."

'कपड़ा क्षेत्र पर बड़ा असर हो सकता है'

एनडीटीवी प्रॉफिट जीएसटी कॉन्क्लेव में हालांकि पीयूष गोयल ने माना कि कपड़ा क्षेत्र पर अमेरिकी टैरिफ का बड़ा असर पड़ सकता है. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुसार, "दो-तीन क्षेत्र ऐसे हैं, जिन्हें अमेरिकी टैरिफ का सामना करना पड़ेगा और कपड़ा ऐसा ही एक क्षेत्र है."

'पीएम कभी देश के हित के खिलाफ नहीं जाएंगे'

अमेरिकी टैरिफ पर समाधान के सवाल पर पीयूष गोयल बोले, "मैं ज्योतिषी तो नहीं हूं. पर मेरा मानना है कि भारत सही ट्रैक पर है. भारत जो कर रहा है वो अपने देश के हित में कर रहा है. अपने किसानों, मछुआरों, कारीगरों का हित हमें सर्वोपरि रखना होगा. मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पीएम मोदी कभी इनके हित के खिलाफ नहीं जाएंगे. उसके अलावा तो देश के पास बहुत मौके हैं, काफी डील करने की संभावनाएं हैं."

