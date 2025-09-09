सही ट्रैक पर देश... NDTV GST कॉन्क्लेव में अमेरिकी टैरिफ के सवाल पर बोले पीयूष गोयल

एनडीटीवी के 'GST Conclave' कार्यक्रम में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जीएसटी रिफॉर्म पर अपनी राय रखते हुए कहा कि इस फैसले से भारतीयों के पास खर्च करने के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसे होंगे, जिससे देश की डिमांड को बूस्ट मिलेगा. पीयूष गोयल ने बोले, "जीएसटी रेट्स में कटौती से लोगों की खर्च करने के लिए इनकम बढ़ेगी, जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी बात है."

'अमेरिकी टैरिफ का असर जीडीपी पर नहीं'

अमेरिका के 50% रेसिप्रोकल टैरिफ पर पीयूष गोयल ने कहा, "अमेरिकी टैरिफ का असर देश की जीडीपी पर कोई खास नहीं होगा. भारत एक आयत निर्भर देश है. साथ ही देश की जीडीपी निर्यात पर डिपेंड नहीं है. इसलिए कह सकता हूं कि टैरिफ का बड़ा असर नहीं, छोटा रह सकता है."

'कपड़ा क्षेत्र पर बड़ा असर हो सकता है'

एनडीटीवी प्रॉफिट जीएसटी कॉन्क्लेव में हालांकि पीयूष गोयल ने माना कि कपड़ा क्षेत्र पर अमेरिकी टैरिफ का बड़ा असर पड़ सकता है. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुसार, "दो-तीन क्षेत्र ऐसे हैं, जिन्हें अमेरिकी टैरिफ का सामना करना पड़ेगा और कपड़ा ऐसा ही एक क्षेत्र है."

यह भी पढ़ें- जीएसटी रिफॉर्म से लेकर अमेरिकी टैरिफ तक... NDTV कॉन्क्लेव में वित्त मंत्री सीतारमण की 10 बड़ी बातें

'पीएम कभी देश के हित के खिलाफ नहीं जाएंगे'

अमेरिकी टैरिफ पर समाधान के सवाल पर पीयूष गोयल बोले, "मैं ज्योतिषी तो नहीं हूं. पर मेरा मानना है कि भारत सही ट्रैक पर है. भारत जो कर रहा है वो अपने देश के हित में कर रहा है. अपने किसानों, मछुआरों, कारीगरों का हित हमें सर्वोपरि रखना होगा. मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पीएम मोदी कभी इनके हित के खिलाफ नहीं जाएंगे. उसके अलावा तो देश के पास बहुत मौके हैं, काफी डील करने की संभावनाएं हैं."