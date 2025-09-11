विज्ञापन
विशेष लिंक

GST रिफॉर्म्‍स से कैसे कम होगी महंगाई, पीयूष गोयल ने बता दिया पूरा गणित

पीयूष गोयल ने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में एक बहुत कमजोर अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया और आज हम दुनिया की टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं में से एक हैं."

Read Time: 3 mins
Share
GST रिफॉर्म्‍स से कैसे कम होगी महंगाई, पीयूष गोयल ने बता दिया पूरा गणित
  • सरकार ने 12 लाख रुपये तक की आय को टैक्स मुक्त कर घरेलू मांग को बढ़ावा देने का प्रयास किया है
  • टैक्स में छूट और जीएसटी दरों में कमी से आम जनता की खरीदने की क्षमता और बाजार की मांग बढ़ेगी
  • कॉमर्स मंत्री पीयूष गोयल ने जीएसटी सुधार को आजादी के बाद अर्थव्यवस्था के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम बताया
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

देश के अंदर आर्थिक मौर्चे पर सरकार ने कई अहम बदलाव किए हैं. पहले 12 लाख रुपये तक की इनकम को टैक्स फ्री किया, फिर जीएसटी रिफॉर्म के जरिए स्लैब और रेट्स में कमी की. दोनों ही बदलावों से घरेलू मांग को बढ़ाने का प्रयास किया है. जैसे टैक्स कम लगने से आम आदमी की जेब में पैसा रहेगा, वहीं जीएसटी कम होने से उस पैसे से सस्ती चीजें आम आदमी खरीद सकता है. 

'दरों में की गई कटौती से महंगाई होगी कम'

एनडीटीवी के प्रोग्राम 'GST Conclave' में कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने बताया, जीएसटी रिफॉर्म्स से देश के अंदर महंगाई में कमी आएगी. गोयल के अनुसार, 3 सितंबर को हुई GST काउंसिल की बैठक में दरों में की गई कटौती से महंगाई कम होगी, जिससे ब्याज दरें भी घटेंगी. जब महंगाई और ब्याज दर कम होते हैं, तो लोगों की जेब में ज्यादा पैसा बचता है, जिससे उनकी खरीदने की क्षमता बढ़ेगी और बाजार में मांग पैदा होगी. 

उन्होंने कहा कि यह भारतीय उपभोक्ताओं को नई ऊर्जा देगा. उन्होंने बजट में ₹12 लाख तक की टैक्स छूट और वेतनभोगियों के लिए ₹12.75 लाख तक की छूट का भी जिक्र किया, जिससे लोगों के पास और भी ज्यादा पैसा बचेगा. 

'आजादी के बाद बसे महत्वपूर्ण और निर्णायक कदम'

पीयूष गोयल ने कहा कि, "माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से बीते 11 वर्षों में अर्थव्यवस्था को मजबूत किया और एक ऐसी नींव रखी कि जब 3 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई, तो मेरा मानना है कि आजादी के बाद यह अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक कदम है. जीएसटी दरों में कटौती, पूरी प्रक्रिया को सरल करना और सप्लाई चेन को व्यवस्थित बनाना, यह सब उपभोक्ताओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है.

'पीएम मोदी ने बहुत कमजोर अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया'

उन्‍होंने कहा, "आपने दो दिवाली जीएसटी और दिवाली त्‍यौहार की बात की, लेकिन आप तीसरी दिवाली भूल गए. बजट में ₹12 लाख तक की टैक्स छूट और वेतनभोगियों के लिए ₹12.75 लाख तक की छूट दी गई है. प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में एक बहुत कमजोर अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया और आज हम दुनिया की टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं में से एक हैं. हमारा बैंकिंग सिस्टम मजबूत है और विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड स्तर पर है. हमारी विकास दर 7.8% है और महंगाई दर 1.55% के निचले स्तर पर है. जब अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, तभी ऐसे बड़े फैसले लेने की क्षमता आती है."

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
GST Council, GST Effect, Piyush Goel, GST Reform 2025, GST Reforms 2025 Updates
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com