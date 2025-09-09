जीएसटी रिफॉर्म से लेकर अमेरिकी टैरिफ तक... NDTV कॉन्क्लेव में वित्त मंत्री सीतारमण की 10 बड़ी बातें

जीएसटी रिफॉर्म को लेकर एनडीटीवी ने GST Conclave का आयोजन करा, जिसमें देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी में बदलाव के साथ अमेरिकी टैरिफ पर अपनी बात रखी. साथ ही उन्होंने भारत के निर्यातकों को होने वाले नुकसान पर सरकार की तैयारी भी सामने रखी. इस खबर में आपको वित्त मंत्री की 10 बड़ी बातों के बारे में बताते हैं, जिन्हें देश को जानना जरूरी है.

1. पीएम मोदी ने जीएसटी रिफॉर्म की सलाह दी

वित्त मंत्री के अनुसार जब इनकम टैक्स में कटौती की गई थी, तभी पीएम ने सलाह दी थी कि जीएसटी की दरों या स्लैब में कमी कर सकते हैं, जिससे भारत में डिमांड और तेजी से आगे बढ़े.

2. 'जीएसटी रिफॉर्म टैरिफ की वजह से नहीं'

वित्त मंत्री ने साफ किया कि, जीएसटी रिफॉर्म अमेरिकी टैरिफ को देखकर नहीं किया गया है. देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, भारत की डिमांड को बढ़ाने के लिए ये रिफॉर्म जरूरी था.

3. 'सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों ने दिया साथ'

निर्मला सीतारमण ने बताया कि, "जीएसटी में बदलाव बिना राज्यों की मदद से संभव नहीं था. ऐसे में सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों ने एक या दो सवाल को छोड़कर, इसका विरोध नहीं किया, जिससे इसे लागू करने में ज्यादा समस्या नहीं आई."

4. 'राज्य रेवेन्यू को लेकर थे परेशान'

वित्त मंत्री ने बताया कि,"जब राज्यों के साथ रिफॉर्म को लेकर बैठक हो रही थी, तो कुछ वित्त मंत्रियों ने गिरते रेवेन्यू को लेकर सवाल किए. हालांकि, वो जीएसटी कमी के चलते बढ़ती डिमांड को देखकर सभी रिफॉर्म के लिए सहमत हो गए."

5. 'अमेरिकी ट्रैरिफ का असर ज्यादा नहीं'

अमेरिकी टैरिफ पर वित्त मंत्री ने कहा कि, "50% टैरिफ का असर भारत पर पड़ेगा, लेकिन ज्यादा नहीं. इसका असर उस देश पर ज्यादा होगा जो एक्सपोर्ट कई देशों को एक साथ करता है, हमारे देश पर होने वाले प्रभाव पर सरकार काम कर रही है."

6. 'भारतीय निर्यातकों की मदद के लिए काम कर रही सरकार'

एनडीटी प्रॉफिट के कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने कहा, "टैरिफ की वजह से भारतीय निर्यातकों को होने वाले नुकसान पर सरकार काम कर रही है. टैरिफ का असर क्या है? इन सभी बातों को देखकर कई स्कीम पर काम हो रहा है."

7. 'टैरिफ पर अमेरिका के साथ चल रही बातचीत'

जब वित्त मंत्री से सवाल किया गया कि अमेरिका के टैरिफ बाद भारत क्या कदम उठा रहा है, इस पर वित्तमंत्री ने कहा, "भारत ने सभी दरवाजे खोले हुए हैं. कई राजनयिक टीमें अमेरिका से बात कर रही हैं. हम दूसरों के लिए कोई समस्या नहीं पैदा करना चाहते."

8. 'शराब पर जीएसटी लगना राज्यों के हाथ में'

वित्त मंत्री ने कहा, "शराब पर जीएसटी कब लगेगी, ये सब राज्यों पर निर्भर करता है, क्योंकि राज्यों के कानून के तहत हम अकेले इस पर फैसला नहीं ले सकते हैं."

9. 'चीन के बाजार में बढ़ाने होंगे ज्यादा भारतीय प्रोडक्ट्स'

निर्मला सीतारमण के अनुसार, "अगर भारत को चीन के बाजार में अपने प्रोडक्ट्स पहुंचाने हैं तो इसके लिए बातचीत करनी होगी. तभी हमारी अर्थव्यवस्था को ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा."

10. 'गेमिंग ऐप्स पर बैन लगाना जरूरी था'

एनडीटीवी के प्रोग्राम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गेमिंग ऐप्स पर अपनी राय रखी. उन्होंने कहा, "हम ऑनलाइन गेम बनाने वाली टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जब सट्टेबाजी शुरू होती है तो कई परिवारों को नुकसान होता है. हमने ही नहीं, बल्कि राज्य की सरकारों ने भी इन ऐप्स के खिलाफ कार्यवाई की है."

