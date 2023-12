भारत में कोरोना के नए सब-वैरिएंट के 21 एक्टिव केस, अब तक 40 देशों में फैल चुका है JN.1

Click to Expand & Play

खास बातें 24 घंटे में देश में मिले 614 कोविड केस

लक्जमबर्ग में पाया गया था JN.1 का सबसे पहला केस

दूसरे स्ट्रेन की तुलना में तेजी से फैलता JN.1 वैरिएंट

कोरोना वायरस (Coronavirus) का नया सब-वैरिएंट (Covid New Sub Variant) भारत में भी दस्तक दे चुका है. अब भारत के तमाम राज्यों में इससे होने वाले इन्फेक्शन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. अब तक कोरोना के सब-वैरिएंट JN.1 (Covid New Strain) के 21 मामले सामने आ चुके हैं. इनमें से 19 केस की गोवा में पहचान की गई है, जबकि एक-एक मामले केरल और महाराष्ट्र में पाए गए हैं. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के मुताबिक, कोविड का नया सब-वैरिएंट अब तक 40 देशों में फैल चुका है. इस नए सब-वैरिएंट की खासियत ये है कि ये दूसरे स्ट्रेन की तुलना में तेजी से फैलता है.